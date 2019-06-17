Как расплавить часть спутника: занимательный эксперимент (Видео)

Новости науки: Специалисты Европейского космического агентства провели эксперимент.

На сайте Европейского космического агентства (ESA) появилось видео эксперимента, проведенного в рамках программы "Чистое пространство" в Немецком аэрокосмическом центре (DLR) в Кельне.

Так, ученые взяли одну из самых плотных частей космического спутника - штангу магнитной системы ориентации - и раскалили ее до нескольких тысяч градусов Цельсия в плазменной аэродинамической трубе.

Штанга была изготовлена из полимерного композитного материала, армированного внешним углеродным волокном, с медными катушками и внутренним кобальтовым сердечником.

По словам исследователей, таким образом они хотели проверить безопасность спутника и удостовериться, что аппарат действительно сгорит при вхождении в атмосферу планеты и никакие его части не упадут на Землю и не навредят людям.

"Мы отметили совпадения с моделью прогнозирования. Однако были и некоторые расхождения", - прокомментировал результаты эксперимента инженер ESA Тьяго Суарес.