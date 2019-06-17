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Как расплавить часть спутника: занимательный эксперимент (Видео)

Как расплавить часть спутника: занимательный эксперимент (Видео)
20:44 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: скриншот

Новости науки: Специалисты Европейского космического агентства провели эксперимент.

На сайте Европейского космического агентства (ESA) появилось видео эксперимента, проведенного в рамках программы "Чистое пространство" в Немецком аэрокосмическом центре (DLR) в Кельне.

Так, ученые взяли одну из самых плотных частей космического спутника - штангу магнитной системы ориентации - и раскалили ее до нескольких тысяч градусов Цельсия в плазменной аэродинамической трубе.

Штанга была изготовлена из полимерного композитного материала, армированного внешним углеродным волокном, с медными катушками и внутренним кобальтовым сердечником.

По словам исследователей, таким образом они хотели проверить безопасность спутника и удостовериться, что аппарат действительно сгорит при вхождении в атмосферу планеты и никакие его части не упадут на Землю и не навредят людям.

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"Мы отметили совпадения с моделью прогнозирования. Однако были и некоторые расхождения", - прокомментировал результаты эксперимента инженер ESA Тьяго Суарес.

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Спутник, Исследование, Эксперимент, ESA, Европейское космическое агенство.
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