Химикам удалось создать сильное противораковое средство

Новости науки: Ранее это вещество было найдено в морских губках, но только сейчас появилась возможность создать его в лаборатории.

Это соединение носит название галихондрин B. Это сложное органическое соединение, открытое в 1986 году в морской губке вида Halichondria okadai. Оно оказалось эффективным противоопухолевым препаратом. В 1992 году удалось получить синтетический аналог этого соединения, который до сих пор используется в лечении метастатического рака молочной железы. Однако он был очень упрощен по сравнению с оригиналом, поэтому обладал не всеми его свойствами.

И только в этом году группа исследователей, создавшая упрощенный аналог галихондрина B, смогла полностью воспроизвести природное противоопухолевое соединение в лаборатории.

В работе ученые представили все этапы синтеза противоракового соединения. Ученым удалось получить 11,5 грамма вещества с чистотой в 99,81% и охарактеризовать способ его действия. Процесс включает множество реакций с большим количеством дорогих реагентов. Сложность создания галихондрина B объясняется тем, что он имеет 31 атом, соединенный с отличными друг от друга радикалами. И каждый из этих атомов должен быть расположен строго в одном положении, чтобы соединение действовало и было безопасным для организма. Другими словами, есть примерно четыре миллиарда вариантов такой структуры. Но правильным является только один.

В работе ученые описывают результаты исследований, проведенных in vitro и in vivo на животных моделях, которые проливают свет на сложный механизм действия молекулы. Команда ученых показала, что галихондрин B может сократить количество связанных с раком фибробластов — компонентов микроокружения опухоли, которые могут быть вовлечены в ее злокачественную трансформацию.