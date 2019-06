Астрономы ведут поиски новых планет в системе альфа Центавра

Новости науки: Астрономы ищут новые планеты в системе альфа Центавра с помощью нового инструмента NEAR, установленному на Очень большом телескопе.

В этом году Европейская южная обсерватория в Чили (ESO) заключила соглашение с проектом Breakthrough Watch, который финансирует российский миллиардер Юрий Мильнер, на создание нового инструмента под названием NEAR (Near Earths in the AlphaCen Region). NEAR установлен на одном из восьмиметровых телескопов Очень большого телескопа и стал частью прибора VLT Imager and Spectrometer для среднего инфракрасного диапазона (VISIR). Этот тепловой инфракрасный коронограф поможет астрономам обнаруживать любые планеты, вращающиеся вокруг звезд в системе альфа Центавра.

Альфа Центавра - самая близкая к Земле тройная звездная система, располагающаяся на расстоянии 4,36 световых года от нас. В ее составе три звезды " α Центавра А и α Центавра B, а также красный карлик Проксима Центавра. Три года назад ученые нашли экзопланету, которая вращалась вокруг третьей звезды, и назвали ее Проксима Центавра b. Как заявляли специалисты, обнаруженный астрономический объект похож на Землю по размерам и массе. Кроме того, по их мнению, есть шанс, что на поверхности Проксима Центавра b есть жидкая вода.

С тех пор сотрудники Европейской южной лаборатории не оставляют надежд открыть новые планеты в системе альфа Центавра. Для этой цели в коллаборации с Breakthrough и был создан аппарат NEAR. Планеты поглощают свет от своей материнской звезды и излучают его в инфракрасном диапазоне, а NEAR способен блокировать его и тем самым распознавать прежде невидимые небесные тела.

"NEAR - первый и пока что единственный проект, который может увидеть обитаемую экзопланету. Он открывает новую веху, и мы надеемся, что большая обитаемая планета вращается вокруг α Центавра А и α Центавра B", - рассказал профессор Университета Аризоны Оливье Гийон.

Первый этап наблюдений начался 23 мая и завершился 11 июня, сообщает издание Universe Today. После анализа данных, полученных в результате наблюдений NEAR, специалисты смогут установить, существуют ли еще планеты, подобные Земле или превосходящие ее по размерам.