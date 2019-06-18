Занимательная наука: ответы на странные вопросы, которыми хоть раз задавался каждый

Существуют такие вопросы, которые кроются где-то на задворках нашего сознания всю жизнь, но у нас нет на них ответа. Вы можете задаваться вопросом, почему что-то строится именно таким способом, почему именно эта вещь находится в этом месте или как ваше тело что-то делает. Тем не менее вы не находите ответов на эти вопросы, хотя знаете, что они должны быть. Здесь вы найдете 10 вопросов, которыми люди задаются каждый день, и наконец-то получите простые ответы.