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В ООН предсказали рост населения Земли до 9,7 миллиардов к 2050 году

В ООН предсказали рост населения Земли до 9,7 миллиардов к 2050 году
20:06 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Отдел народонаселения ООН заявил в новом докладе, что население мира может достичь своего пика в 11 миллиардов человек в конце века и 9,7 миллиарда к 2050 году.

Новые демографические прогнозы показывают, что девять стран будут нести ответственность более чем за половину прогнозируемого прироста населения до 2050 года. В порядке убывания прироста населения список этих государств выглядит следующим образом: Индия, Нигерия, Пакистан, Конго, Эфиопия, Танзания, Индонезия, Египет и Соединенные Штаты. В Африке к югу от Сахары численность населения, по прогнозам, к 2050 году увеличится почти вдвое, говорится в докладе.

"Многие из наиболее быстрорастущих групп населения находятся в беднейших странах, где рост населения создает дополнительные проблемы в усилиях по искоренению нищеты, способствует гендерному неравенству и ухудшению здравоохранения и образования", - заявил заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лу Чжэньминь.

В докладе подтверждается, что население мира стареет в связи с увеличением продолжительности жизни и падением уровня рождаемости. Глобальный коэффициент рождаемости снизился с 3,2 рождений на одну женщину в 1990 году до 2,5 рождений в 2019 году и, по прогнозам, сократится до 2,2 рождений к 2050 году. Согласно докладу, чтобы обеспечить воспроизводство населения и не дать его численности упасть, коэффициент рождаемости должен быть не меньше 2,1.

В период между 2019 и 2050 годом численность населения, по прогнозам, сократится на один процент. Население сократится в 55 странах, из которых 26 могут увидеть падение, по крайней мере, на 10 процентов. В Китае, по словам авторов доклада, население сократится на 31,4 миллиона человек, или около 2,2 процента в период между 2019 и 2050 годом.

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Глава Отдела народонаселения сообщил на пресс-конференции, открывающей доклад, что темпы роста населения замедляются по мере постепенного снижения уровня рождаемости. По его словам, это снижение обычно следует за падением уровня смертности, который первоначально спровоцировал рост рождаемости.

В конце доклада авторы отметили, что, поскольку до конца XXI века еще много времени, их прогноз не может быть точным, так как включает множество факторов, которые невозможно предвидеть. По их мнению, пик населения Земли в 11 миллиардов человек может наступить раньше или позже 2100 года.

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ООН, Демография, Население, Рост населения.
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