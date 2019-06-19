Стало известно, что появление облаков на Марсе связано с метеоритной пылью

Новости науки: По словам авторов работы, каждый день в атмосферу Марса падает две-три тонны мелких метеоров, которые разрушаются и рассеиваются в ее верхних слоях.

Мелкие обломки космических тел служат центрами для конденсации облаков высоко в разреженной атмосфере Красной планеты.

В сравнении с атмосферами Венеры или Земли марсианская выглядит довольно несерьезно. Масса ее в сотни раз меньше, чем у нашей, давление у поверхности — 1/170 атмосфер. Тем не менее она способна поднимать с грунта мелкие частицы, создавая вихри "пылевых дьяволов" и даже целые бури, которые иногда охватывают практически всю Красную планету. Появляются в ней и облака, причем на высоте стратомезосферы, в 30 и более километрах над поверхностью.

Облака в атмосфере Земли образуются при конденсации водного пара на пылинках, песчинках, кристаллах соли — частицах, поднятых достаточно высоко в воздух. В чрезвычайно разреженной атмосфере Марса на высотах в десятки километров этот механизм действовать не может. Ученые из Университета штата Колорадо в Боулдере связывают появление облаков на Марсе с пылью, поступающей в атмосферу с противоположной стороны — из космоса. Статья профессора Брайана Туна (Brian Toon) и его коллег опубликована в журнале Nature Geoscience.

Компьютерное моделирование показало, что заметная часть этих частиц может оставаться высоко в атмосфере и служить центрами конденсации влаги. Разумеется, они не достигают привычной нам плотности, однако и образование оказывает заметное влияние на состояние марсианской атмосферы, вызывая локальные изменения температуры в пределах 10 °С.