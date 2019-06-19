Занимательная наука: как будет выглядеть рассвет на других планетах

Жизнь на нашей планете невозможна без Солнца. И пожалуй, сложно найти что-то более прекрасное, чем восход или закат. Но представляли ли вы когда-нибудь, как будет выглядеть, к примеру, рассвет на других планетах Солнечной системы? Художник Рон Миллер представил и создал цифровые иллюстрации, над которыми работал не один десяток лет.