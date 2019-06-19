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Древние гиены были жителями канадской Арктики

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Древние гиены были жителями канадской Арктики
17:00 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Сегодня гиены населяют полупустыни Азии и Африки, но их древние предки прекрасно чувствовали себя и в снежных просторах Арктики.

Ученые обнаружили, что пара зубов, обнаруженных на территории Северной Канады еще в 1970-х, принадлежит вымершим гиеновым, которые когда-то достигли Америки, перебравшись через обледеневший Берингов пролив. Об этом Джек Тсен (Jack Tseng) и его коллеги пишут в статье, опубликованной журнале Open Quaternary.

Авторы отнесли останки к роду вымерших гиеновых Chasmaporthetes, которые на фоне своих родственников выделялись необычно длинными ногами. По-видимому, они делали этих хищников достаточно быстрыми и выносливыми охотниками, наподобие нынешних волков. Эта же особенность позволила им совершать не такие уж и короткие переходы, перейдя из Азии в Америку и достигнув широты современной Мексики, а начинался этот путь из района Монголии.

Сам образец датирован возрастом от 850 тысяч до 1,4 миллиона лет и относится к периоду глобального плейстоценового оледенения. Эта долгая и холодная эпоха закончилась около 12 тысяч лет назад, за это время множество крупных животных смогли распространиться из Евразии в Америку или в обратном направлении. Скорее всего, прибывшие сюда гиены могли охотиться на предков карибу и лошадей, верблюдов и даже на молодняк мамонтов.

Один из зубов гиен, найденных в 1977 году

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Зубы гиен были найдены в недоступной северо-западной области Канады - в Юконе, в бассейне реки Олд-Кроу, которая вымывает из древних отложений массу останков плейстоценовой фауны. В общей сложности здесь обнаружили более 50 тысяч останков млекопитающих: неудивительно, что редкий образец вымерших гиеновых оставался неизученным и до сих пор хранился в Оттаве, в запасниках Канадского музея природы.

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Канада, Арктика, Гиены, Древние гиены, Open Quaternary.
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