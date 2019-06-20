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Чатал-Хююк: От чего страдали жители одного из древнейших городов мира

Чатал-Хююк: От чего страдали жители одного из древнейших городов мира
02:25 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: из открытых источников

Новости науки: Чатал-Хююк, буквально "Вилка-курган" — большое поселение эпохи керамического неолита и энеолита в провинции Конья (южная Анатолия).

Одним из самых древних городов мира считается расположенное на территории нынешней Турции поселение под названием Чатал-Хююк. Его руины были обнаружены в 1958 году, и исследуются по сей день — раскопки идут каждое лето, и археологи каждый год раскапывают в среднем пару новых сооружений. В ходе нового исследования под руководством антрополога Кларка Ларсена было выяснено, что жители древнего поселения страдали от трех главных проблем современных городов с большим населением и бедностью: перенаселения, антисанитарии и преступности.

Считается, что город Чатал-Хююк был основан 9000 лет назад — его можно назвать одним из первых поселений, возникших спустя несколько тысяч лет после того, как люди перешли из образа жизни охотника-собирателя к земледелию. В нем проживало около 3500–8000 человек, и для того времени это считалось весьма большим показателем населения. По словам Кларка Ларсена, местные жители полностью испытали на себе то, что происходит, если собрать множество людей на небольшой территории: теснота, инфекционные заболевания, и насилие.

Обо всем этом антропологи узнали, изучив останки 742 местных жителей. Изотопный анализ показал, что эти люди употребляли много растительной пищи, вроде пшеницы, ячменя, ржи. Также они ели мясо овец, коз и некоторых диких животных, из-за чего у них возникали проблемы с зубами. Об этом свидетельствуют 13% изученных исследователями черепов.

Также состояние скелетов свидетельствовало о том, что жители города страдали от инфекционных заболеваний. Их очагом, в основном, был домашний скот — люди жили в непосредственной близости к овцам, которые в то время переносили множество паразитов. Подхватив от них болезни, люди быстро передавали их друг другу, потому что жили в предельной тесноте и антисанитарии.

Они жили в очень людных условиях, с мусорными ямами и загонами для животных рядом с некоторыми из своих домов. Таким образом в городе были созданы плохие санитарные условия, которые способствовали распространению инфекционных заболеваний, — поделились исследователи.

Разумеется, тяжелая жизнь напрямую влияла и на взаимоотношения между жителями. Анализ скелетов показал множество доказательств межличностного насилия — у 25 из 93 изученных черепов были обнаружены признаки переломов. Большинство следов травм находилось на затылочной области, что намекает на то, что жертвы часто были атакованы сзади. Удары наносились как мужчинам, так и женщинам.

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При всем этом, город Чатал-Хююк не был адским местом. В ходе раскопок археологи нашли множество настенных росписей и статуэток, то есть культура и искусство в нем тоже были хорошо развиты. Также жители города придерживались весьма странного похоронного ритуала — они закапывали мертвецов под их домами. При этом, в групповых захоронениях некоторые люди не были связаны друг с другом родственными узами, и антропологи сейчас выясняют, из-за чего люди хоронили мало знакомых людей вместе.

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Все по теме:

Археология, Преступность, Антисанитария, Чатал-Хююк, Перенаселение.
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