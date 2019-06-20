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Впервые ученые записали пение японского кита (Видео)

Впервые ученые записали пение японского кита (Видео)
10:29 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Сегодня существование многих видов китов находится под угрозой из-за деятельности человека.

На планете насчитывают всего около 30 особей этого вида.

Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США впервые в истории записали пение самца японского кита — одного из самых редких на планете. Об этом они пишут в статье, опубликованной в журнале Journal of the Acoustical Society of America.

Самки северного гладкого кита тратят месяцы, а порой даже годы, пытаясь высвободиться из рыболовных сетей, поэтому энергии для спаривания и кормления телят у них практически не остается. В этом году у берегов Сардинии нашли мертвую самку кашалота с погибшим зародышем внутри. В ее желудке обнаружили более 20 килограммов пластикового мусора. 

Японские киты (Eubalaena japonica) относятся к семейству гладких китов. По оценкам зоологов, на Земле осталось примерно 30 особей этого вида. В том числе поэтому их пение никто ни разу записывал. Однако сотрудникам Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) это удалось.  

Впервые пение запечатлели во время экспедиции 2010 года. Тогда ее участники не смогли определить природу незнакомых звуков. По словам ведущего автора статьи Джессики Крэнс (Jessica Crance), исследователи предположили, что это мог быть японский кит, но никаких подтверждений этому не получили. Анализ записи выявил повторяющиеся звуковые паттерны. В течение последующих семи лет они охотились за этим звуками, но безрезультатно. В 2017-м им повезло. Сразу четыре акустических регистратора, установленных на буях, записали похожую песню. Благодаря им ученые триангулировали положение источника. На этот раз они не только записали песню, но и сфотографировали того, кто ее издавал. Снимки подтвердили, что исполнителем оказался японский кит.

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Теперь в библиотеке исследователей находятся четыре разные песни, которые записали в пяти местах Берингова моря. Авторы определили, что японские киты издают ряд разнообразных звуков, среди которых есть "выстрелы", стоны, крики и трели. Однако сами сигналы — всегда стереотипно повторяющаяся последовательность звуков. Джессика Крэнс считает, что по времени и количеству звуков они похожи на песни атлантического моржа (Odobenus rosmarus rosmarus). 

В прошлом году палеонтологи из Университета Отаго в Новой Зеландии на основе тщательного анализа китового черепа возрастом в 34 миллиона лет заключили, что ранние киты не обладали китовым усом: напротив, их рты вооружали хорошо развитые зубы.

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Исследования, Киты, Животные, Наука, Пение китов.
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