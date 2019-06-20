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Определен интервал запуска Crew Dragon с экипажем на МКС

Определен интервал запуска Crew Dragon с экипажем на МКС
13:41 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Предварительно пилотируемый полет планировали провести в июле.

В заявке к Федеральной комиссии США по связи говорится об интервале с ноября 2019 года по май 2020-го.

С момента стыковки космического корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС) прошло три с половиной месяца. За это время на посадочной площадке Landing Zone-1 на мысе Канаверал во Флориде произошла "аномалия" — взрыв, который практически уничтожил капсулу. Об этом сообщали очевидцы, снявшие происшествие на камеру. Оставалось неизвестным, повлияет ли это событие на дальнейшее расписание испытаний корабля, в том числе на пилотируемый запуск к МКС. Сейчас в заявке к Федеральной комиссии США по связи указаны уже сдвинутые сроки тестов.

Однако информационное агентство ТАСС, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщило, что его могут перенести на ноябрь. По словам источника, причиной тому служат "замечания к квалификации корабля для полетов с экипажем". Аппарату также собирались заменить парашютную систему, поскольку к ней возникли вопросы после первого запуска к МКС. 

Сейчас компания SpaceX направила в Федеральную комиссию США по связи (FCC) заявку на разрешение использовать определенные частоты приемо-передающего оборудования в ходе первого полета Crew Dragon с экипажем. В ней указан период действия разрешения: с 1 ноября 2019 года по 1 мая 2020-го. Заявка опубликована на сайте FCC. 

Корабли Crew Dragon от SpaceX и CST-100 Starliner от Boeing входят в программу Commercial Crew Program, которая нацелена на создание частных космических аппаратов, способных доставлять американских астронавтов на МКС. С 2011 года Космическое агентство пользовалось российскими кораблями "Союз". 

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В мае компания Boeing успешно завершила испытания двигателей космического корабля Starliner. Напомним, она еще не производила его беспилотный запуск. Его собирались провести в августе, а пилотируемый — уже в ноябре этого года. 

Недавно стало известно, что NASA, несмотря на то, что капсулы еще не прошли финальные тесты, намеревается использовать их для доставки на МКС туристов. Агентство будет продавать билет по цене в 58 миллионов долларов. Первые транспортировки могут пройти уже в 2020 году.

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Исследования, МКС, Crew Dragon, Запуск Crew Dragon, Экипаж на МКС.
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