Стало известно, что океан Энцелада похож на океаны Земли

Новости науки: Один из крупнейших спутников Сатурна Энцелад - самое блестящее тело Солнечной системы.

Океан, скрытый под поверхностью спутника Сатурна, оказался богат необходимыми для развития жизни веществами.

Энцелад покрыт толстым слоем льда, усеянным следами современной геологической активности. Под ним скрывается обширный океан жидкой воды, которая выбрасывается на поверхность мощными гейзерами.

А недавно Лукас Файфер (Lucas Fifer) и его коллеги обнаружили, что эта вода достаточно богата растворенным углекислым газом и по уровню кислотности близка к воде океанов Земли, что повышает шансы обнаружить здесь жизнь. Доклад об этом будет представлен на открывающейся в США конференции по астробиологии AbSciCon 2019. Коротко о работе сообщается в пресс-релизе Вашингтонского университета.

Гейзеры Энцелада вблизи рассмотрел космический зонд Cassini, завершивший работу в 2017 году. Однако ученые отмечают, что состав этой смеси льда и воды не в точности соответствует составу скрытого на глубине океана. Поднимаясь к поверхности, раствор фракционируется, так что более легкие и подвижные вещества выбрасываются активнее, чем более тяжелые. Проведя моделирование эффектов этого фракционирования, Файфер и его соавторы получили, по их словам, более точную картину состава воды в подледном океане Энцелада.

Близкий к нейтральному уровень рН и температура местной воды оказались ближе к воде земных океанов, чем считалось до сих пор. Но главное — выяснилось, что предыдущие работы сильно недооценивали количество содержащихся в подледном океане углекислого газа, метана и водорода. Большие объемы этих веществ могут служить отличной химической основой для развития органической жизни на спутнике. С другой стороны, ученые отмечают, что этот же факт может говорить об обратном: обилие «лакомых» для жизни соединений связано с тем, что их некому здесь потреблять.