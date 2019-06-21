Скачать
Пятница, 21.06.2019
У Зеленского ответили на обвинения судей в давлении на них
У Зеленского ответили на обвинения судей в давлении на них
Парубий принял поверенного в делах США Тейлора: что обсуждалось
Парубий принял поверенного в делах США Тейлора: что обсуждалось
Динамо хочет купить Зозулю
Динамо хочет купить Зозулю
"Мстители: Финал" выйдет в прокат повторно с удаленными сценами после титров
"Мстители: Финал" выйдет в прокат повторно с удаленными сценами после титров

Астрономы зафиксировали поляризацию излучения гамма-всплеска

Астрономы зафиксировали поляризацию излучения гамма-всплеска
19:05 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Массив телескопов ALMA позволил более подробно исследовать самые яркие события во Вселенной — гамма-всплески.

Гамма-всплески, которые ученым удалось наблюдать до сегодняшнего дня, представляют собой короткие события, которые длятся около секунды, но зачастую намного меньше (хотя бывают и более длительные сигналы). Они состоят из двух частей: сначала в космос выбрасывается поток радиоактивного гамма-излучения, который, собственно, и определяет продолжительность всплеска. После этого наблюдается длительное свечение в других волновых диапазонах — от рентгеновского до радиоволн.

Природа этих событий до сих пор до конца не выяснена, хотя у ученых есть некоторые догадки относительно их происхождения. Например, специалисты полагают, что они связаны с различными видами сверхновых и слияниями нейтронных звезд.

У гамма-всплесков также есть интересная особенность: кроме основной ударной волны, при их создании возникает противоположно направленный всплеск. И эти волны отличаются друг от друга по характеристикам излучения. Основная волна светит долго и во всех диапазонах — от рентгена до радио-, — а короткоживущая обратная длится десятки секунд, после чего возникает свечение в радиодиапазоне, продолжающееся пару дней.

Четырнадцатого января этого года быстрое оповещение от орбитальной обсерватории Swift позволило исследовательской группе направить телескопы Atacama Large Millimeter/Sub-millimeter Array (ALMA) в Чили и Very Large Array (VLA) в Нью-Мексико через два часа после обнаружения вспышки GRB 190114C. Излучение могло породить событие с большим выбросом энергии, равным по силе взрыву миллиона звезд. По оценкам астрономов, это событие произошло около 4,5 миллиарда лет назад.

Инопланетян не нашли: В сети появились первые результаты проекта по поиску внеземной жизни

Данные нескольких обсерваторий позволили команде исследовать структуру магнитного поля вспышки и обнаружить, что только 0,8% света излучения поляризовано. Полученные в ходе наблюдений результаты позволили сделать вывод об упорядоченности магнитного поля во всплеске. Это значит, что роль магнитного поля в гамма-всплеске относительно невелика, тогда как теоретические модели предполагали другое.

Ранее ученые обнаружили самый далекий от Земли источник гамма-излучения — блазар QSO B0218+357. Он находится на расстоянии шесть миллиардов лет от нас.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Телескоп, Астрономия, Alma, Поляризация, Гамма-всплеск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 21 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Кравчук: Москва заставила провести парад в Киеве после аварии на ЧАЭС
03 В ЦИК поданы документы для регистрации мажоритарщиков от партии "Слуга народа"
04 Дочь Елены Кравец поразила Сеть красотой
05 Погода на 21 июня: ГСЧС предупреждает о грозах и шквалах на западе Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Грузии оппозиция выдвинула три основные требования к власти
В Грузии оппозиция выдвинула требования к власти
Совет судей заявил о давлении с администрации Зеленского
Совет судей заявил о давлении с администрации Зеленского
Климкин дал комментарий по поводу событий в Грузии
Климкин прокомментировал события в Грузии
Королевские скачки: стильный образ от Китти Спенсер
Королевские скачки: стильный образ от Китти Спенсер
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь