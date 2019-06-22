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Исследователи выяснили, что ледники Гренландии могут полностью растаять к третьему тысячелетию

Исследователи выяснили, что ледники Гренландии могут полностью растаять к третьему тысячелетию
10:59 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Уровень Мирового океана к 2100 году может подняться на 178 сантиметров.

Если это произойдет, то уровень Мирового океана поднимется примерно на семь метров.

Ученые из Аляскинского университета в Фэрбенксе, основываясь на последних данных NASA, построили модели влияния изменения климата на ледяной щит Гренландии и выяснили, что при возрастании современного уровня выбросов он полностью растает за тысячу лет. Работа опубликована в журнале Science Advances. 

Недавно исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне и Лаборатории реактивного движения NASA собрали данные о ледниках Гренландии за последние 46 лет и определили, что таяние ледников на острове ускорилось почти в шесть раз с 80-х годов. 

Специалисты Аляскинского университета воспользовались данными миссии NASA Operation IceBridge. Агентство владеет парком специализированных исследовательских самолетов, с помощью которых следит за процессами, происходящими в полярных регионах, в том числе и за толщиной ледников. Эта миссия — временное решение и заменяла спутниковые системы ICESat, первая из которых закончила работу в 2010 году, а вторая начала в сентябре 2018-го.

Авторы использовали модель ледяного покрова Parallel Ice Sheet Model (PISM) вместе с комплексной количественной оценкой неопределенности (comprehensive uncertainty quantification). Они создали компьютерную модель и настроили в ней три основных сценария. Первый — увеличение количества парниковых газов, второй — стагнация, третий — снижение. Каждый сценарий они смоделировали пятьсот раз, слегка изменяя параметры атмосферы, интенсивности подводного таяния, антропогенных процессов и других.

В итоге авторы вычислили, что при первом сценарии ледяной щит Гренландии к третьему тысячелетию потеряет от 72 до 100 процентов своей массы, что отразится на повышении уровня Мирового океана в промежутке от 5,23 до 7,28 метра. Во втором случае растает от 26 до 57 процентов ледника, и тогда повышение будет наблюдаться в промежутке от 1,86 до 4,17 метра. В последнем варианте ледяной щит утратит от восьми до 25 процентов своей массы, а уровень Мирового океана может подняться до 1,88 метра. 

Ледники на Гималаях начали таять в два раза быстрее

"В более теплом климате ледники теряют районы, в которых летом снега выпадает больше, чем тает, где и образуются новые слои льда. Это похоже на обледенения в открытом холодильнике: они тают, если никто не подкладывает туда больше льда" — говорит один из авторов работы Марк Фанесток (Mark Fahnestock). 

Ранее специалисты из Центра космических полетов NASA имени Годдарда в Гринбелте обнаружили второй массивный ударный кратер подо льдом Гренландии.

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Исследования, Наука, Ледники, Ледники Гренландии.
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