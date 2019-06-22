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Ученые доказали то, что люди умели готовить около 100 тысяч лет назад

Ученые доказали то, что люди умели готовить около 100 тысяч лет назад
14:09 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Ученые изучали пещеры, находящиеся на побережье реки Класес (Южная Африка), так как там примерно 60-120 тысяч лет назад обитали охотники и собиратели.

Об этом свидетельствуют многочисленные останки жареных клубней.

Исследователи из Кембриджского университета обследовали останки местообитания древних людей, живших на побережье реки Класес около 120 тысяч лет назад, и обнаружили там большое количество обугленных кусочков клубней. Работа опубликована в журнале Journal of Human Evolution. 

Существует гипотеза "дорогой ткани", которая говорит о том, что максимальный размер мозга млекопитающего определяется обратной связью с его пищеварительным трактом. То есть пищеварительная система, "настроенная" на готовую пищу, освобождает часть энергии, которая может перенаправляться на содержание большого головного мозга. Одним из подтверждений этой гипотезы может стать статья специалистов Кембриджского университета. 

Ведущий автор исследования Синтия Ларби (Cynthia Larbey) считает, что обжаренные клубни сыграли критическую роль в развитии человечества. Этот способ питания позволял людям кормить себя во время миграции и в то же время обеспечивал организм большим количеством углеводов. Авторы, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), замечают, что диета современного человека на 55-80 процентов состоит из углеводов. 

Ученые извлекли из пещеры часть камней и плотно утрамбованной земли и обнаружили следы костров. Воспользовавшись методами микроморфологии, они отделили одни слои от других и рассмотрели получившиеся образцы в электронном микроскопе. С его помощью они нашли клетки паренхимы и увидели изменения, которые в них образуются при испарении влаги во время термической обработки. Обугленные кусочки клубней попадались достаточно часто, поэтому специалисты сделали вывод, что они попали в огонь не случайно, а намеренно. 

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В клубнях содержится крахмал, а значит, и большое количество углеводов. Обжаренные клубни могли быть источником быстро усваиваемой глюкозы, которая повышала уровень доступной организму энергии, в том числе мозгу. Такая диета, вероятно, способствовала эволюционному развитию. Кроме того, древние люди должны были обладать знаниями, позволяющими идентифицировать нужные растения, а также избегать токсичных клубней. 

Ранее международная группа ученых выдвинула гипотезу о том, что именно потребление жирной пищи способствовало росту мозга человеческих предков задолго до получения огня.

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Исследования, История, Наука, Пещеры, 100 тысяч лет назад.
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