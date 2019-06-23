Источник инфекций: названа еще одна опасность телефонов

Новости науки: Новое исследование продемонстрировало присутствие бактерии S. aureus на поверхности 40% сотовых телефонов студентов Западного университета в Бразилии.

Сотовые телефоны - незаменимый аксессуар в профессиональной и общественной жизни значительной части населения. Они также считаются важным гаджетом для медицинских работников и улучшают коммуникацию, сотрудничество и обмен информацией. Однако, как показывают исследования, эти устройства могут быть опасны как для самого медперсонала, так и для их пациентов.

Ученые Западного Университета в Сан-Паулу, Бразилия, провели анализ мобильных телефонов студентов-медиков, работающих в больницах. Из выделенных бактерий 85% были устойчивы к пенициллину и 50% имели способность прилипать к поверхностям. Кроме того, бактерии обладали большим числом генов, которые отвечали за лучшее прилипание к поверхности и устойчивость к антибиотикам. Образцы были собраны со 100 сотовых телефонов студентов факультетов биомедицины, фармакологии, стоматологии, питания и сестринского дела.

Подавляющее большинство выделенных бактерий принадлежало телефонам студентов факультета сестринского дела. Именно они чаще других находятся в больницах, поэтому неудивительно, что устройства, которые они постоянно носят с собой, содержат так много бактерий.

Бактерия S. aureus, золотистый стафилококк, - одна из наиболее распространенных бактерий в мире. Она вызывает ряд заболеваний, заражение которыми наблюдается чаще всего в медицинских учреждениях. По данным статистики, количество случаев заражения золотистым стафилококком в США достигает 100 тысяч человек в год. Одна из особенностей этой бактерии - ее умение приспосабливаться к действию антибиотиков и вырабатывать к ним иммунитет.

Бороться с S. aureus могут помочь не только новые антибиотики, но и природные соединения. Так, ученые обнаружили, что в бразильском перце содержатся вещества, способные убить эту бактерию.