Мозг склонен впадать в "микросон" несколько десятков раз в час

Новости науки: Если вы когда-либо чувствовали, что ваши веки опускаются на долю секунды во время выполнения какой-то обыденной задачи, - вы ощущали на себе "микросон".

По данным AAA Foundation for Traffic Safety, организации по исследованию и безопасности дорожного движения, около 16,5% смертельных аварий в США вызваны микросном. Одной из самых ужасных катастроф, связанных с этим явлением, считается крушение самолета AirFrance Flight 447 в 2009 году, в результате которого погибли 228 человек. Истинная причина аварии стала понятна, когда следователи прослушали записи переговоров экипажа и обнаружили, что капитан спал всего один час за день.

В одном из экспериментов испытуемых попросили сыграть в 50-минутную компьютерную игру, в которой они следовали за точкой по экрану с помощью джойстика. В течение этого времени исследователи наблюдали за движением глаз и мозговой деятельностью, ища признаки сонливости.

Согласно отчету, участники теста испытывали в среднем 79 эпизодов микросна, причем некоторые длились целых шесть секунд. Исследование показало, что во время микросна определенные части нашего мозга "пытаются восстановить отзывчивость" в тех отделах, которые отключаются. И возможно, это вызывает внезапный непроизвольный толчок, который вы чувствуете, когда ваша голова начинает тяжелеть.

По словам ученых, потеря даже одного часа сна может серьезно навредить здоровью. Даже перевод часов на летнее время, который до сих пор существует в некоторых странах, сказывается негативно на человеческом здоровье. Например, весной, когда люди теряют один час сна, медики наблюдают увеличение количества сердечных приступов на 24% на следующий день.

Как предотвратить микросон? Самое просто решение — высыпаться. Но если вам это не удалось, на рынке есть множество устройств, включая специальные браслеты, которые следят за пульсом и генерируют электрический разряд, когда пульс падает слишком сильно. Но самое главное, как отмечают исследователи, сразу же остановиться, если вы почувствовали, что впадаете в микросон. Это позволит избежать неприятных и, может быть, даже смертельных последствий.