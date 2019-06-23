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"Атлас космоса": сборник карт всей Солнечной системы

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"Атлас космоса": сборник карт всей Солнечной системы
21:18 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: При составлении карт были учтены данные, которые NASA и другие организации собирали более 10 лет.

Элеонор Лутц, кандидат биологических наук из Вашингтонского университета, создавала "Атлас космоса" — сборник карт всей Солнечной системы, на которых отмечены орбиты 18 тысяч астероидов, показана геология Марса, Меркурия, Луны, Венеры, сезоны Земли и много другое — в течение полутора лет. О работе над этим "космическим путеводителем" она рассказала на своем сайте.

Карты сделаны на основе общедоступных данных NASA, Геологической службы США и других учреждений более чем за 10 лет.

По словам Лутц, она будет публиковать по одной карте в неделю, а также руководство к ним. На сегодня к просмотру доступны две инфографики.

Так, 10 июня на портале появился путеводитель по Главному поясу астероидов между Марсом и Юпитером, а также Поясу Койпера за Нептуном. Речь идет о 10 тысячах астероидов и еще восьми тысячах объектов, чьи размеры неизвестны.

"На атласе показан каждый астероид в его точном положении на момент 31 декабря 1999 года. На карте есть все объекты, диаметр которых превышает 10 километров", — рассказала Лутц.

Через неделю, 17 июня, ученый выложила на сайте топографическую карту Меркурия, ближайшей к Солнцу планеты, а также схемы Венеры, Меркурия и Луны в разрезе.

(Топографическая карта Меркурия)

"К некоторым интересным и удивительным научным данным доступ ограничен. Но ведь существует так много фактов и формул, и я хочу, чтобы они были доступны всем", — рассказала Лутц в интервью для The Wired.

(Венера, Луна, Меркурий и Марс в разрезе)

(Оболочки Земли, Луны, Марса, Меркурия и Венеры)

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