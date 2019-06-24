ТОП-10 странных и необычных изображений, которые ответили на многие научные вопросы

1 Голландское кораблекрушение В 2019 году спасатели искали недавно потерянные в Северном море транспортные контейнеры. Они сфотографировали нечто около голландского острова Терсхеллинг (Terschelling). В надежде, что обнаруженная аномалия является стальным контейнером, команда опустила туда грейфер. Но вместо ожидаемого контейнера, грейфер вернулся назад с корабельными балками и 5 тоннами медных листов. Невероятно, но спасатели обнаружили кусок того, что могло быть самым старым кораблем. Деревянные балки принадлежали 500-летнему судну. Оно было размером 30 метров в длину и перевозило груз меди. Листы, вероятно, транспортировались в Антверпен, чтобы там превратиться в одни из самых ранних медных монет Нидерландов. Действительно, их химическая подпись соответствовала медной чеканке, введенной в 1500-х годах. Это судно назвали "недостающим звеном" в истории голландского судостроения. Корпус являлся промежуточной конструкцией, используемой, когда кораблестроители начали отказываться от старого корабельного стиля, клинкера, в пользу более успешного стиля каравеллы, что позволило сделать голландские суда более прочными и вести мировую торговлю.

2 Колумбийская ласка Колумбийская ласка известна только благодаря шести найденным животным, и ее никогда не удавалось сфотографировать живьем. В 2011 году один архитектор случайно наткнулся на этого редчайшего хищника в Южной Америке. Сам момент был не столь торжественным, каким полагается быть моменту встречи с давно потерянным существом. Черная ласка сидела на унитазе. Когда Хуан М Де Ру (Juan M. de Roux), натуралист-любитель, увидел это существо в доме своих родителей, он сначала подумал, что это обычная длиннохвостая ласка. Он сделал несколько снимков, прежде чем отпустить обезумевшее животное. Оно попало в ловушку, когда проскользнуло в ванную через крышу или пол, оба из которых ремонтировали. После того, как Де Ру загрузил фото в приложение iNaturalist, базу данных для ученых-любителей, выяснилась правда. Он узнал о существовании колумбийской ласки, и эксперты подтвердили, что это была она собственной персоной. Учитывая, что некоторые считали вид вымершим, встреча оказалась приятным сюрпризом. Дом Де Ру находился недалеко от Национального природного парка Колумбии Фаральонес-де-Кали (Colombia’s National Natural Park Farallones de Cali). Открытие позволило сделать вывод, что в парке живет большая популяция колумбийских ласк.

3 Призрачный самолет В конце 2018 года Роберт Мортон (Robert Morton) обнаружил что-то непонятное в приложении Google Earth. В месте с координатами 55 градусов 57 минут 26 секунд северной широты и 3 градуса 05 минут 35 секунд западной долготы был самолет. На снимке было видно, что на морском дне недалеко от Эдинбурга в Шотландии лежит авиалайнер. Мортон сообщил об этом в Mirror Online, и таблоид опубликовал странное изображение. Представитель Google легко объяснил это "открытие". Призрачный самолет не был настоящим самолетом. Конечно, в момент, когда была сделана оригинальная фотография, этот объект был настоящим самолетом, с гайками и болтами. Тем не менее, Google использует составные изображения, чтобы добиться лучшего разрешения. Снимки получены с помощью спутников и аэрофотосъемки. Иногда на одном из них может быть запечатлен проходящий мимо объект - например, самолет. Последний в процессе обработки изображения Google становится нечетким и размытым и выглядит как следы авиакатастрофы.

4 Крупнейшее подводное извержение С 10 мая 2018 года геологи стали свидетелями загадочного явления. Вблизи острова Майотта (Mayotte) в Индийском океане была обнаружена некая сейсмическая активность. Ее природа была достаточно мощной, чтобы вызвать грохот и землетрясения, которые ощущались во всем мире. Источник явления был неизвестен, но ученые полагали, что виновником является чудовищный вулкан, который взорвался где-то на морском дне. Когда исследовательское судно направилось к берегам Майотт, его целью был не просто сбор данных. На острове жили люди, а активность продолжалась. Чтобы разгадать тайну и обезопасить местных жителей, ученые изучили местность. Невероятно, но они обнаружили вулкан, которого не было на морском дне еще шесть месяцев назад. И это был не крошечный холмик. Этот монстр достигал в высоту 800 метров и 5 километров в ширину. Что характерно, его расположение соответствовало горячей точке, откуда исходили толчки и грохот. До сих пор это извержение считается крупнейшим когда-либо зарегистрированным подводным извержением. В 2019 году с помощью гидролокатора удалось получить красочное изображение этого вулкана.

5 Звездная битва R Aquarii-двойная звездная система, состоящая из красного гиганта и меньшего по размеру белого карлика. Эти два товарища находятся в конце их жизненного пути. Смерть звезды никогда не бывает незначительным событием, а двойная звезда имеет мощный потенциал. Так происходит потому, что в процесс часто вмешивается второй партнер, что приводит к нестабильным результатам. R Aquarii-хороший пример того, как агония двух звезд может уничтожить их обеих. В 2018 году была получена потрясающая фотография этой системы. На ней был изображен красный гигант, сбрасывающий свой внешний слой, и карликовая звезда, пожирающая его. Это была опасная еда. Материал, потребляемый карликом, приводил к неоднократным термоядерным взрывам на поверхности меньшей звезды. Взрывы вышвырнули материю карлика в космос вместе с внешним слоем красного гиганта. На изображении, полученном Европейской южной обсерваторией (European Southern Observatory), можно видеть разрушение в форме полос материи, окружающих звезды. Расположенная примерно в 650 световых годах от Земли, эта система, вероятно, умрет в результате мощнейшего взрыва, классифицированного как сверхновая типа Ia.

6 Скрытое племя Амазонки В бразильском штате Амазонас насчитывается около 19 скрытых племен. Они изолированы не потому, что думают, что мир - это гигантский тропический лес. Похоже, они предпочли не связываться с "цивилизацией". И это понятно. Несколько таких племен были уничтожены наемниками, нанятыми колонистами, шахтерами и фермерами, которые хотят заполучить эту землю, но не местных жителей. Это связано с тем, что у коренных жителей есть права на землю, и эти права препятствуют финансовым желаниям остальных. Те, кто выступает в защиту племен, также должны держаться от них на расстоянии. Некоторые племена агрессивны и кроме того могут умереть от инфекционных болезней, переносимых чужаками. В 2017 году одна экспедиция получила фотографии одной общины Амазонки, сделанные беспилотником. О существовании этой общины было много лет известно Национальному Индийскому фонду Бразилии (Brazil’s National Indian Foundation), чья камера была использована для фото. На фотографиях были видны поляна и несколько человек. Они, казалось, не замечали дрона, что было хорошо. Исследователи хотят незаметно выяснить их пути движения.

7 Панда альбинос В 2019 году была активирована фотоловушка. Такие устройства используются исследователями для фотографирования животных, которые имеют тенденцию прятаться в дикой природе. Обычно фотосессию запускает движение животного. Эта ловушка была расположена в лесу в Национальном природном заповеднике Волонг (Wolong) в Китае. Когда изображение в первый раз рассмотрели, то сердце исследователей чуть не остановилось. На фото была изображена редкая дикая панда. На ее теле не было характерных для этого вида черных полос на теле, черных ушей или "очков" на глазах. Медведь был совершенно белым. Тщательный анализ изображения показал, что у существа были красноватые глаза. Это объясняло необычный цвет шерсти - существо было альбиносом. Оно также оказалось сильным, здоровым животным возрастом около одного или двух лет. Большая панда и сама по себе является самым редким медведем на планете, но встреча с пандой альбиносом – просто исключительное везение. Еще более удивительно, что одну такую панду удалось сфотографировать, и эта фотография стала первой в своем роде.

8 Первые земные гамма-лучи Когда речь идет о том, какие лучи света содержат больше энергии, ничто не сравнится с гамма-лучами. Их излучают взрывающиеся солнца и сталкивающиеся звезды, а также черные дыры. Эти лучи светятся с такой интенсивностью, что весь остальной свет рядом с ними тускнеет. Естественно, ученые стремятся изучать гамма-лучи. Хорошей новостью является то, что иногда они появляются на Земле. Однако самые мощные вспышки такого излучения во Вселенной очень короткие. Поскольку они длятся около миллисекунды, их местоположение может быть трудно определить или предсказать. По крайней мере, исследователи знают, что они появляются в массивных грозовых облаках из-за электрических процессов, но точная причина остается загадкой. В 2017 году в рамках одного амбициозного проекта к МКС была запущена специальная обсерватория. Цель состояла в том, чтобы поймать это неуловимое явление, наблюдая за грозами из космоса. 18 июня 2018 года над Борнео, островом в Юго-Восточной Азии, нависла гроза. Впервые гамма-луч, который вырвался из грозы, удалось сфотографировать. Данные, полученные обсерваторией также показали, что такие вспышки часто происходят на Земле. В течение первого года проекта астрономы зафиксировали более 200 вспышек.

9 Сверхзвуковые ударные волны Один из самых захватывающих снимков недавно пришел из НАСА, где ученые потратили годы, пытаясь сфотографировать ударные волны. Исследователи хотят заставить замолчать самолеты, потому что производимые ими шум и звуковые ударные волны нежелательны над жилыми районами. Звуковые ударные волны происходят, когда самолет летит так быстро, что молекулы воздуха не могут уходить с его пути так же быстро. Они скапливаются перед воздушным судном, и когда скорость последнего превышает скорость звука, барьер громко разрывается. Такое изменение давления называется ударной волной. Чтобы зафиксировать эти волны, НАСА потратило более десяти лет на разработку системы визуализации. В 2019 году ее поместили на борт самолета НАСА B-200 King Air и сфотографировали самолеты T-38 ВВС США, пролетающие ниже. Впервые в мире ученые зафиксировали ударные волны, исходящие от сверхзвуковых самолетов, и увидели, как эти волны влияют друг на друга. Один самолет следовал за другим, и они были примерно в 9 метрах друг от друга. Ударные волны летевшего сзади Т-38 были более кривыми из-за влияния идущего впереди самолета. Высокое качество изображений может помочь разгадать природу ударных волн и, возможно, даже найти способ заставить их затихнуть.