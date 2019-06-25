Скачать
Вторник, 25.06.2019
Решение ПАСЕ: Порошенко намерен задействовать все свои внешнеполитические связи
Решение ПАСЕ: Порошенко намерен задействовать все свои внешнеполитические связи
Гройсман выступает за еще одни досрочные выборы в Раду
Гройсман выступает за еще одни досрочные выборы в Раду
Европейские игры-2019: сегодня разыграют 8 комплектов наград
Европейские игры-2019: сегодня разыграют 8 комплектов наград
Приметы и обряды на 25 июня - День Петра Афонского
Приметы и обряды на 25 июня - День Петра Афонского

Европейский зонд проверит заявления NASA об обнаружении метана на Марсе

Европейский зонд проверит заявления NASA об обнаружении метана на Марсе
10:00 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Ученые предупреждают, что метан может быть не только продуктом жизнедеятельности микробов: он может появляться в результате взаимодействия воды с камнями.

Ученые намерены проанализировать данные, присланные прибором Planetary Fourier Spectrometer миссии Mars Express.

В конце прошлой недели Космическое агентство США сообщило, что на Марсе, предположительно, зафиксированы высокие концентрации метана — газа, который испускают живые организы, в частности микробы. Это стало поводом вновь поднять тему о возможном присутствии жизни на Красной планете. 

На выходных специалисты NASA провели дополнительные исследования и озвучили радостную новость: обнаруженный марсоходом Curiosity, который с 2012 года исследует Красную планету, газ — действительно метан.  

"Это самое большое содержание метана за все время измерений в рамках этой миссии — около 21 миллиардной доли. Одна миллиардная доля означает, что если взять весь объем воздуха на Марсе, то одну миллиардную его часть будет составлять метан", — объяcнили в NASA.

Параллельно с миссией "Марсианская научная лаборатория" от NASA за Красной планетой уже более 15 лет следит станция Mars Express Европейского космического агентства (ESA). Несколько лет назад, когда NASA в очередной раз заявило об обнаружении метана на Марсе, ESA совместно с "Роскосмосом" отправило на Красную планету аппарат Trace Gas Orbiter, чтобы проверить данные Curiosity. Тогда TGO никакого метана на Марсе не нашел.  

Ученые NASA рассказали о новой миссии по изучению Солнца

Cегодня Дмитрий Титов, научный руководитель миссии в ESA, сообщил РИА Новости, что прибор PFS (планетарный фурье-спектрометр) на станции Mars Express также проводил наблюдения за кратером Гейла — в тот момент, когда там, как заявляет NASA, случился выброс метана. По словам Титова, ученые, задействованные в миссии, уже получили данные c PFS и намерены проанализировать их, чтобы подтвердить или опровергнуть заявления Космического агентства США.

"В апреле научная команда прибора опубликовала статью, в которой они утверждали, что несколько лет назад PFS зафиксировал всплеск вместе с марсоходом. Посмотрим, что будет сейчас", — добавил ученый.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, НАСА, Космос, Марс, Наука, Метан, метан на Марсе, Европейский зонд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Королевские запреты: Кейт Миддлтон не сможет путешествовать с мужем Уильямом и сыном Джорджем
02 Премьеры Франции и России обсудили Украину
03 Член делегации Рады в ПАСЕ предложил свернуть деятельность офиса СЕ в Украине
04 Не такой уж и вредный: алкогольный напиток, который поможет вылечить различные заболевания
05 Как Моника Беллуччи: победительница "Холостяка" сменила имидж в новой фотосессии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинцев ждут длинные выходные: сколько будет выходных на День Конституции
Украинцев ждут длинные выходные
Прогноз погоды на 25 июня: сохранится жара, лишь на Западе станет прохладнее
Прогноз погоды на 25 июня
Итоги дня 24 июня: РФ в ПАСЕ, лишение прав Филарета, убийство мальчика
Итоги дня 24 июня: РФ в ПАСЕ, лишение прав Филарета, убийство мальчика
Рецепт дня: дрожжевые булочки с шоколадом
Рецепт дня: дрожжевые булочки с шоколадом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь