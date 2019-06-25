Европейский зонд проверит заявления NASA об обнаружении метана на Марсе

Новости науки: Ученые предупреждают, что метан может быть не только продуктом жизнедеятельности микробов: он может появляться в результате взаимодействия воды с камнями.

Ученые намерены проанализировать данные, присланные прибором Planetary Fourier Spectrometer миссии Mars Express.

В конце прошлой недели Космическое агентство США сообщило, что на Марсе, предположительно, зафиксированы высокие концентрации метана — газа, который испускают живые организы, в частности микробы. Это стало поводом вновь поднять тему о возможном присутствии жизни на Красной планете.

На выходных специалисты NASA провели дополнительные исследования и озвучили радостную новость: обнаруженный марсоходом Curiosity, который с 2012 года исследует Красную планету, газ — действительно метан.

"Это самое большое содержание метана за все время измерений в рамках этой миссии — около 21 миллиардной доли. Одна миллиардная доля означает, что если взять весь объем воздуха на Марсе, то одну миллиардную его часть будет составлять метан", — объяcнили в NASA.

Параллельно с миссией "Марсианская научная лаборатория" от NASA за Красной планетой уже более 15 лет следит станция Mars Express Европейского космического агентства (ESA). Несколько лет назад, когда NASA в очередной раз заявило об обнаружении метана на Марсе, ESA совместно с "Роскосмосом" отправило на Красную планету аппарат Trace Gas Orbiter, чтобы проверить данные Curiosity. Тогда TGO никакого метана на Марсе не нашел.

Cегодня Дмитрий Титов, научный руководитель миссии в ESA, сообщил РИА Новости, что прибор PFS (планетарный фурье-спектрометр) на станции Mars Express также проводил наблюдения за кратером Гейла — в тот момент, когда там, как заявляет NASA, случился выброс метана. По словам Титова, ученые, задействованные в миссии, уже получили данные c PFS и намерены проанализировать их, чтобы подтвердить или опровергнуть заявления Космического агентства США.

"В апреле научная команда прибора опубликовала статью, в которой они утверждали, что несколько лет назад PFS зафиксировал всплеск вместе с марсоходом. Посмотрим, что будет сейчас", — добавил ученый.