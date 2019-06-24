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Ученые NASA рассказали о новой миссии по изучению Солнца

Ученые NASA рассказали о новой миссии по изучению Солнца
10:01 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Американское космическое агентство одобрило проект новой миссии по исследованию Солнца.

Четыре малых зонда миссии PUCH займутся наблюдениями за солнечным ветром и короной, оставаясь на околоземной орбите.

PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere — "Объединенный поляриметр короны и гелиосферы") — должна стартовать в 2022 году. Миссия будет состоять из четырех небольших зондов, которые будут наблюдать за самой звездой и ее ближайшими окрестностями, изучая солнечную корону и всю гелиосферу — область, в которой ощущается влияние Солнца. 

По меркам NASA, PUNCH — миссия довольно небольшая, стоимость ее оценивается в 165 миллионов долларов, включая запуск. Аппараты останутся на околоземной орбите и будут вращаться на высоте около 560 километров, следуя за линией терминатора, разделяющей дневную и ночную стороны планеты. Один из спутников поместит инструмент для наблюдений за короной Солнца, одной из его внешних оболочек — пожалуй, самой важной и загадочной для нас.  

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Остальные три будут нести одинаковые камеры и займутся изучением солнечного ветра, потоков исходящих от звезды быстрых заряженных частиц, которые определяют "космическую погоду" на всем пространстве Солнечной системы. Фотоны электромагнитного излучения Солнца могут взаимодействовать со свободными электронами, приобретая поляризацию. Этот эффект и позволит поляриметрам PUNCH наблюдать за солнечным ветром и его поведением.

Работа миссии PUNCH позволит лучше понять главные загадки, которые до сих пор скрывает атмосфера звезды, включая механизмы рождения солнечного ветра и появления грозных корональных выбросов массы.

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НАСА, Космос, Солнце, Миссия по излучению Солнца, PUNCH.
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