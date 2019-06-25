Обнаружен огромный слой пресной воды под Атлантическим океаном

Новости науки: Стало известно, что огромный слой пресной воды расположен недалеко от побережья США.

Под солеными водами Атлантического океана геологи обнаружили гигантский, скрытый от глаз слой пресной воды.

Хотя масштабы этого пространства удивительны, его обнаружение не было большой неожиданностью. Сигналы о пресной воде в этой области впервые появились в 1970-х, но до сих пор никто не подозревал, что этот огромный резервуар, запертый в пористой скале, может проходить почти по всей протяженности северо-востока США.

Ученые из Колумбийского университета провели исследование у берегов Нью-Джерси и Массачусетского острова Мартас-Винъярд. Используя электромагнитный приемник, размещенный на исследовательском судне Marcus G. Langseth, команда изучала морские залежи грунтовых вод, погребенные в отложениях под континентальными шельфами.

Исследователи сфокусировались на измерении электропроводности воды. Как известно, морская вода, благодаря растворенным в ней солям, лучше проводит электрический ток, чем пресная. Таким образом, измерения электропроводности в водах под океаническим дном в разных местах могут рассказать о протяженности "пресной зоны".

В течение 10 дней ученые проводили измерения грунтовых вод и выяснили, что слой пресной воды простирается на 350 километров вдоль побережья США и содержит около 2800 кубических километров вещества. Однако измерения таким методом требуют непосредственного контакта с подземными водами, для чего нужно бурить скважины. Из-за высокой трудоемкости получения данных ученым удалось измерить соленость подземных вод только на двух участках побережья.

Для получения более точных данных о подземном слое воды нужно провести как минимум несколько десятков измерений в разных областях побережья. Сейчас ученые могут утверждать лишь то, что "пресная зона" простирается на 350 километров, но в реальности ее размер может оказаться значительно больше.