Занятия музыкой положительно влияют на академические успехи учеников

Новости науки: Исследование показало, что игра на музыкальных инструментах способствует лучшему освоению образовательных программ.

Новое исследование говорит о том, что старшеклассники, которые играют на музыкальных инструментах, получают более высокие оценки по математике и английскому языку на экзаменах, чем их сверстники, которые не вовлечены в музыкальное образование. Авторы рассмотрели академическую успеваемость и количество пройденных музыкальных курсов более 110 тысяч канадских студентов, что сделало исследование крупнейшим в своем роде.

Другие работы ранее сообщали, что лучшие ученики более склонны брать уроки музыки. Это позволяет предположить, что успеваемость определяет склонность к занятиям музыкой, а не наоборот. Но новое исследование утверждает, что существует "музыкальный феномен", который состоит в том, что занятия музыкой приносят пользу ученикам и помогают им становиться успешными в образовании.

В работе канадских ученых различия в экзаменационных классах между музыкальными и немузыкальными студентами были последовательными независимо от предыдущих академических достижений на подобных экзаменах в седьмом классе. Другие факторы, такие как пол, этническая принадлежность и социально-экономический статус или уровень дохода семьи, также не имели значения.

То, что уроки музыки, похоже, помогают академической успеваемости в целом, было не единственным, что выяснили ученые. Они также увидели, что студенты, которые получали высокие оценки по музыке, как правило, также лучше справлялись с математическими тестами. То есть по музыкальным успехам ученика можно предсказать его примерные результаты в решении математических задач. Однако в обратном направлении это не работало: хорошие математики не показывали таких же успехов в музыке.

Хотя исследование было проведено с использованием данных канадских студентов, авторы ожидают, что результаты будут аналогичными и в других странах. Остается неясным, как могут быть связаны музыкальные и академические успехи, но у ученых есть предположение, что музыка активизирует определенные зоны в головном мозге, что позволяет детям быстрее осваивать новые навыки.