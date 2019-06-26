Поющие тюлени и разговаривающие слоны: зачем ученые обучают животных новым звукам

Новости науки: Тюленя научили исполнять музыку из "Звездных войн". Чем это полезно науке?

Самыми известными подражателями человеческого голоса, несомненно, являются попугаи, но в природе существует еще масса других животных, способных выучить новые звуки. Одними из них оказались тюлени — ученые из Сент-Эндрюсского университета доказали это, научив их исполнять главную тему из "Звездных войн" и английскую колыбельную "Twinkle Twinkle Little Star". Сперва эта затея может показаться бессмысленной забавой, но на самом деле исследование может раскрыть причины нарушения речи у людей.

В многолетнем исследовании участвовали три тюленя: Зола, Дженис и Гэндальф. Они пребывали под присмотром исследователей с самого раннего возраста — ученые записывали издаваемые ими естественные звуки, и за время исследования создали своеобразный "каталог тюленьего репертуара". Собранные данные быстро дали понять, что эти животные издают звуки используя те же структуры гортани, что и люди.

Выяснив это, исследователи начали учить тюленей издавать новые звуки — животные продемонстрировали удивительный навык подражать человеческому голосу, меняя частоту голосового тона. Среди трех тюленей особенно выделился Зола, который смог повторить 10 популярных песен, включая вышеупомянутые тему из "Звездных войн" и знакомую всем колыбельную.

"Я была поражена тем, насколько хорошо тюлени копируют звуки, которые мы дали им послушать. Конечно, они не имитировали их идеально, но учитывая что они для них очень непривычны, это впечатляющий результат. Наше исследование доказывает высокий уровень вокальных способности тюленей", — поделилась одна из исследователей, Аманда Стэнсбери.

Исследователи считают, что проследив за развитием голосовых способностей тюленей с самого детства, они смогут сравнить эти знания с развитием голоса у людей. Изучив два набора данных, они надеются выявить причины нарушений речи у людей, и разработать методы их лечения. По их мнению, в нарушениях речи большую роль играют как генетические факторы, так и само обучение.

Помимо тюленей, имитировать человеческий голос также умеют и слоны. Самый известный из них — это Кошик из зоопарка корейского города Йонъин. По словам ветеринара Ох Сук-Хуна, он научился повторять слова служителей зоопарка от одиночества, когда его отделили от своих сородичей.

Таким образом, в его лексикон вошли пять слов: "привет", "сесть", "лежать", "нет" и "хорошо".