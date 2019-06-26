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Черниговские археологи обнаружили фортификационные сооружения 18 века

Черниговские археологи обнаружили фортификационные сооружения 18 века
09:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости науки: На месте котлована одного из фонтанов, что располагался вблизи детской площадки, проводятся археологические исследования с участием ученых заповедника "Чернигов древний".

Местные археологи исследуют такие конструкции впервые и называют находки редкими для Украины.

В Чернигове на территории исторической части города - Вала, где продолжаются работы по реконструкции,археологи обнаружили фортификационные сооружения 18 века. Об этом сообщил ученый секретарь Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" Сергей Черняков.

"Такие конструкции в Чернигове исследуют впервые. Да и вообще для археологов Украины это редкость", - прокомментировал он находки в сети Facebook. 

В заповеднике уточнили, что во время работ по капитальному ремонту "нижней" части Вала были демонтированы старые фонтаны. 

По информации сотрудницы Татьяны Новик, если обратиться к древней топографии, фонтан был расположен посреди древнего рва.

"Это фортификационные сооружения. Можно увидеть остатки насыпи древнерусского вала. Но тут есть еще интересная вещь - стенка, которую мы там видели, в начале-середине 18 века подверглась реконструкции. Крепость была перестроена по европейским образцам и была изменена ее конфигурация", - пояснила ученый.

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В раскопе зафиксировали остатки древнерусского рва и насыпи редана.

"Это такое фортификационное сооружение, которое частично выступало за пределы основного Вала, для лучшего обзора и прострела. В 18 веке Вал немного выдвинули вперед, соответственно, и ров. Мы зафиксировали как раз конструкцию этого редана 18 века, где были отдельная вспомогательная насыпь и укрепление дерном", - отметила Новик.

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