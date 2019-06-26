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Среда, 26.06.2019
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Найден способ заселения Марса с помощью только женщин
Найден способ заселения Марса с помощью только женщин

Найден способ заселения Марса с помощью только женщин

Найден способ заселения Марса с помощью только женщин
11:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости науки: Полностью женская команда колонистов может заселить Марс людьми без помощи мужчин.

Исследователи обнаружили, что замороженная сперма не теряет своих качеств под действием нулевой гравитации.

Новое исследование обнаружило, что замороженные мужские половые клетки под действием почти нулевой гравитации сохраняют такие же качества, как и сперма на Земле. Таким образом, появляется надежда, что специальный банк образцов в космосе однажды может стать базой для заселения других миров.

Об этом пишет The Guardian, добавляя, что это может быть интересно, учитывая сообщения о том, что в будущих пилотируемых миссиях на Марс будут участвовать экипажи, составленные только из женщин-астронавтов.

Первая британская астронавтка Хелен Шерман сказала в 2017 году на конференции, что существует неопубликованный отчет NASA об исследованиях сексуальных желаний в космосе членов экипажей во время потенциальных миссий на Марс. Шерман рассказала, что отчет рекомендовал, чтобы команды были однополыми: либо исключительно мужские, либо женские. Потому что так будут лучше появляться командные навыки.

Теперь же выводы небольшого предварительного исследования, в котором были использованы образцы спермы 10 здоровых доноров, указывают на "вероятность создания человеческого банка спермы за пределами Земли". Результаты были представлены на ежегодной встрече Европейского сообщества человеческой репродукции и эмбриологии в Вене.

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"Некоторые исследования выявили значительное сокращение смертности у человеческих свежих образцов спермы. Но ничего не было известно о возможных последствиях от гравитационных изменений для замороженного человеческого генетического материала. В каком состоянии он может быть транспортирован с Земли в космос", - сказала Монтсеррат Боада из центра Dexeus Women's Health в Барселоне.

Образцы мужских клеток были подвергнуты состоянию, близкому к невесомости, с помощью небольшого самолета. После этого их проанализировали на фертильность, концентрацию, подвижность и фрагментацию ДНК. Никакой разницы с образцами, которые остались на Земле в обычных условиях, выявлено не было. Ученые признают, что для окончательных выводов по этому поводу нужны дополнительные исследования, которые в наилучшем случаи нужно было бы провести на орбите.

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Исследования, Женщины, Марс, Наука, Заселение на Марс.
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