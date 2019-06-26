Скачать
Среда, 26.06.2019
ЦИК обжалует решение суда, обязавшего зарегистрировать кандидатов от партии Саакашвили
ЦИК обжалует решение суда, обязавшего зарегистрировать кандидатов от партии Саакашвили
Правительство вводит ограничение предельной стоимости тепла
Правительство вводит ограничение предельной стоимости тепла
Байдарочники принесли Украине 20-ю медаль Европейских игр-2019
Байдарочники принесли Украине 20-ю медаль Европейских игр-2019
Кейт Миддлтон рассказала о новом хобби ее детей
Кейт Миддлтон рассказала о новом хобби ее детей

Объявлен конкурс названий для ровера "Марс-2020"

Объявлен конкурс названий для ровера "Марс-2020"
14:32 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Этот конкурс стал лишь одной из программ популяризации науки NASA.

Выбрать имя марсоходу предложили школьникам; совершеннолетние граждане США выступят в качестве судий.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало на своем сайте сообщение с объявлением конкурса имени для марсохода, который запустят к Красной планете в следующем году.

Сейчас ровер имеет рабочее название "Марс-2020". Он весит чуть больше тысячи килограммов. Его длина — около трех метров, ширина — 2,7 метра, а высота — 2,2 метра. Недавно его оснастили подвесной системой, каждое из колес которой имеет диаметр 52,5 сантиметра. Космическое агентство предложит школьникам начальной, средней и старшей школ США придумать для него имя. Таким образом в агентстве надеются привлечь детей к инженерии, науке и будущему исследованию Марса.

По словам руководителя миссии Джорджа Таху (George Tahu), такие конкурсы, как Name the Rover, представляют собой отличную возможность для молодых людей втянуться в образовательный процесс за пределами школы и стать частью путешествия, которое поможет понять перспективы развития жизни за пределами Земли.

В мае агентство предложило всем желающим отправить свое имя на Марс. Для этого необходимо заполнить регистрационную форму, в которой требуется указать имя и фамилию. 

Найден способ заселения Марса с помощью только женщин

Сам конкурс начнется этой осенью. Он задействует не только детей, но и взрослых, так как оценивать варианты предлагают совершеннолетним гражданам США, которые сперва должны пройти регистрацию. 

Напомним, что "Марс-2020" предназначен для поиска признаков прошлой микробной жизни на четвертой планете. Он изучит климат и геологию планеты, а также поможет в извлечении и транспортировке образцов грунта на Землю. Вместе с ним на Марс доставят вертолет, который впервые позволит запустить летательный аппарат на другой планете. В январе прошли первые летные испытания, а недавно аппарат подвергли воздействию низких температур (порядка минус 129 °С) и проверили его крепления с марсоходом. 

Старт миссии запланирован на июль 2020 года. Если запуск пройдет по расписанию, то ровер прибудет к Красной планете в феврале 2021-го.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАСА, Наука, Марсоход, Красная планета, Марс-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новая ведущая 10 сезона шоу "Х-фактор": кто заменит Оксану Марченко
02 Итальянская свадьба Алины Гросу: сколько потрачено
03 Прогноз погоды на 26 июня: жара до +32°, солнечно и сухо
04 Топ-5 продуктов, которые помогут очистить организм за 7 дней
05 Государственную таможенную службу возглавит Нефедов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине отмечается День крымскотатарского флага
В Украине отмечается День крымскотатарского флага
Прогноз погоды на 26 июня: жара до +32°, солнечно и сухо
Прогноз погоды на 26 июня: жара до +32°, солнечно и сухо
Гройсман: Пенсия с 1 июля будет не меньше 2 тысяч гривен
Гройсман: Пенсия с 1 июля будет не меньше 2 тысяч гривен
Стильная мамочка: Пиппа Миддлтон засветилась на прогулке с сыном
Стильная мамочка: Пиппа Миддлтон засветилась на прогулке с сыном
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь