Объявлен конкурс названий для ровера "Марс-2020"

Новости науки: Этот конкурс стал лишь одной из программ популяризации науки NASA.

Выбрать имя марсоходу предложили школьникам; совершеннолетние граждане США выступят в качестве судий.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало на своем сайте сообщение с объявлением конкурса имени для марсохода, который запустят к Красной планете в следующем году.

Сейчас ровер имеет рабочее название "Марс-2020". Он весит чуть больше тысячи килограммов. Его длина — около трех метров, ширина — 2,7 метра, а высота — 2,2 метра. Недавно его оснастили подвесной системой, каждое из колес которой имеет диаметр 52,5 сантиметра. Космическое агентство предложит школьникам начальной, средней и старшей школ США придумать для него имя. Таким образом в агентстве надеются привлечь детей к инженерии, науке и будущему исследованию Марса.

По словам руководителя миссии Джорджа Таху (George Tahu), такие конкурсы, как Name the Rover, представляют собой отличную возможность для молодых людей втянуться в образовательный процесс за пределами школы и стать частью путешествия, которое поможет понять перспективы развития жизни за пределами Земли.

В мае агентство предложило всем желающим отправить свое имя на Марс. Для этого необходимо заполнить регистрационную форму, в которой требуется указать имя и фамилию.

Сам конкурс начнется этой осенью. Он задействует не только детей, но и взрослых, так как оценивать варианты предлагают совершеннолетним гражданам США, которые сперва должны пройти регистрацию.

Напомним, что "Марс-2020" предназначен для поиска признаков прошлой микробной жизни на четвертой планете. Он изучит климат и геологию планеты, а также поможет в извлечении и транспортировке образцов грунта на Землю. Вместе с ним на Марс доставят вертолет, который впервые позволит запустить летательный аппарат на другой планете. В январе прошли первые летные испытания, а недавно аппарат подвергли воздействию низких температур (порядка минус 129 °С) и проверили его крепления с марсоходом.

Старт миссии запланирован на июль 2020 года. Если запуск пройдет по расписанию, то ровер прибудет к Красной планете в феврале 2021-го.