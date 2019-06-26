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Американские медики использовали 3D-принтер для выращивания волосяных фолликулов (Видео)

Американские медики использовали 3D-принтер для выращивания волосяных фолликулов (Видео)
18:53 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Скриншот

Новости науки: Американским дерматологам впервые удалось получить в лаборатории полноценный и здоровый волосяной фолликул.

Инновационная методика может обеспечить бесконечный источник волос для трансплантации людям, страдающим от облысения. Пока что им приходится довольствоваться фолликулами, которые пересаживают с других частей тела.

Эрбил Абачи (Erbil Abaci) и его коллеги из Колумбийского университета использовали 3D-принтер для распечатки из биосовместимого пластика объемной структуры, которая создает опору и подходящую для живых клеток микросреду. Крошечные канальцы диаметром всего 0,5 миллиметра стимулируют фолликул вытягиваться, формируя правильную пространственную форму. Об этом сообщается в пресс-релизе Медицинского центра Колумбийского университета в Ирвайне.

На распечатанной трехмерной структуре выращивались клетки кожи, после чего к ним помещали клетки волосяных фолликулов. Затем авторы обрабатывали их коктейлем сигнальных молекул, факторов роста, в том числе онкостатином М, подавляющим работу сигнального пути JAK-STAT, который удерживает фолликулы в "спящем" состоянии. О влиянии этого белка на JAK-STAT ученые сообщили в статье, опубликованной недавно в журнале Cell Stem Cell.

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По словам авторов, фолликулы формируются достаточно быстро и в принципе технология позволяет выращивать целые "волосяные фермы": забирать фрагменты кожи, усеивать их волосами и пересаживать обратно на голову пациента. Впрочем, прежде чем дело дойдет до практического использования, новому методу предстоит долгий путь, и вряд ли стоит надеяться на его применение в ближайшие несколько лет.

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Видео, 3D-принтер, Волосяные фолликулы, Эрбил Абачи, Erbil Abaci.
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