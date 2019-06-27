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Богатый цианидом метеорит мог стать причиной зарождения жизни на Земле

Богатый цианидом метеорит мог стать причиной зарождения жизни на Земле
01:15 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки: Жизнь на Земле могла появиться из-за метеорита с запасами цианида.

Ученые из Государственного университета Бойсе обнаружили стабильное соединение цианида и CO в углеродистом хондрите — метеорите, который упал на Землю еще до появления жизни.

Возможно именно из-за этого на Земле появилась жизнь, говорится в исследовании ученых, опубликованном в журнале Nature.

В последние годы ученые проводили эксперименты, в которых им удалось из цианида получить простые углеводы, которые образуют РНК. При этом неизвестно, откуда появился первый цианид на Земле, поэтому команда биохимика Карена Смита из Государственного университета Бойсе научилась искать его в древних метеоритах, которые упали на Землю еще до появления жизни.

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Оказалось, что стабильный цианид можно найти только в богатом органическими веществами классе углеродистых хондритов, называемых CM-хондритами.

Ученые надеются, что зонд OSIRIS-REx найдет цианид в астероиде Бенну, когда соберет образцы грунта и отправит их на Землю.

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Земля, Астрономия, Метеорит, Зарождение жизни.
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