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Крушение Beresheet: стартап SpaceIL отказался от планов по постройке второго ровера

Крушение Beresheet: стартап SpaceIL отказался от планов по постройке второго ровера
02:25 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости науки: Стартап SpaceIL отказался от запуска второго ровера на Луну после крушения Beresheet.

Израильский стартап SpaceIL отказался от планов разработать второй луноход для полета на Луну после крушения первого ровера при попытке посадки на спутник Земли. Об этом пишет The Verge со ссылкой на сообщение компании в Twitter.

Разработка лунохода Beresheet велась с 2012 года в рамках конкурса Google XPrize. Предполагалось, что луноход сможет совершить посадку на поверхности Луны и прыжок на 500 м, а также пришлет на Землю фотографии и анализ грунта.

22 февраля ракета Falcon 9 вывела Beresheet на орбиту, где аппарат проведет 2,5 месяца, постепенно поднимаясь. Затем ровер запустит двигатели и полетит к Луне — планировалось, что он совершит посадку на спутнике Земли 12 апреля 2019 года.

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Однако при попытке сесть на Луну у зонда отказали двигатели. В результате он упал на поверхность спутника Земли и больше не выходил на связь. После этого компания объявила о планах запустить на Луну второй аппарат, но теперь отказалась от этих планов.

"На этот раз мы не полетим на Луну. Для нас это был успешный запуск, но для следующего ровера, Beresheet 2.0, мы найдем другую важную цель. Следите за новостями", - сказано в сообщении компании. 

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Луна, Космос, SpaceIL, Beresheet.
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