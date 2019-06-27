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Стареющая планета: почему демографические вопросы сейчас поднимаются все чаще

Стареющая планета: почему демографические вопросы сейчас поднимаются все чаще
04:10 Сегодня Телеграф gearmix.ru Фото: pixabay

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еред развитыми странами постепенно встаёт в полный рост довольно серьёзная проблема – речь идёт о стремительном старении населения, которое заставляет политиков нервничать.

Почему этому, собственно говоря, придаётся такое значение? Дело в том, что рост населения поддерживает спрос на жильё, а также обеспечивает выполнение неавтоматизированных работ и поступление отчислений в пенсионные системы, испытывающие определённые сложности из-за демографических факторов и замедляющихся экономик.

Как отмечает генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гурриа, проблема старения населения и уменьшения трудовых ресурсов характерна для большей части мира, но для "большой двадцатки" этот вопрос стоит особенно остро.

Впрочем, даже среди развитых стран картина далеко не однородна. Например, для некоторых государств негативные последствия подобных тенденций несколько сглаживает миграция – как в случае с США. Другие страны – наподобие Китая и Японии – находятся в более сложной ситуации, которая сказывается на прогнозах экономического роста.

В целом, происходящее можно объяснить тем, что по мере роста благосостояния в обществе и получения женщинами всё больших прав, они активнее вовлекаются в рабочие отношения и получают большие возможности использования противозачаточных средств.

Согласно прогнозам, к 2050 году население Европы и Восточной Азии сократится, в то время как количество жителей Западного полушария и Африки будет расти.

В соответствии с сегодняшними оценками, основная тяжесть экологических проблем придётся на развивающиеся страны, что может, в числе прочего, вызывать политическую нестабильность, подталкивающую всё большее число жителей перебираться в развитые государства. Как было видно на примере Европы и США последних лет, это может повлечь за собой некоторые настроения.

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В общем, суть проблемы состоит в том, что в мире имеется достаточно много рабочих рук, способных выполнять требуемые задачи, но зачастую они пребывают не в тех странах, где нужны в данный момент времени. Разрешение данного противоречия и станет основным делом политиков в последующие десятилетия.

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Люди, Демография, Старение, Человечество, Старение планеты.
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