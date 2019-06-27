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Астронавты запечатлели извержение вулкана Райкоке, находящегося на Средних Курилах

Астронавты запечатлели извержение вулкана Райкоке, находящегося на Средних Курилах
19:21 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости науки: Этот вулкан расположен на одноименном острове в составе архипелага Большая Курильская гряда в Тихом океане.

Ранее остров, имеющий площадь менее пяти квадратных километров, принадлежал Японии, но со времен Второй мировой войны находится под контролем России.

Вид из космоса позволяет взглянуть на извержение Райкоке под иным углом. Во время таких крупных извержений редко удается заснять момент выброса пепла с высоты, чаще всего кадры успевают сделать очевидцы с земной поверхности.

В ходе этого извержения столб пепла от Райкоке поднялся в воздух, возможно, более чем на 15 километров. Глядя на фотографию, легко догадаться, в какую сторону дул ветер. Более рассеянный и немного остывший пепел уносится ветром, после чего он медленно оседает на землю. Тяжелые частицы опускаются быстрее, а легкие могут оставаться в воздухе многие дни и служить угрозой для авиалайнеров, пролетающих над островами.

Стало известно, что марсотрясения могут указывать на скрытые запасы водного льда

Вулканический пепел нельзя заметить на традиционном радаре, установленном на большинстве самолетов. Это делает прогнозирование извержений жизненно важным. Когда светло, облака пепла можно увидеть издалека и даже из космоса. Но ночью пепел можно не заметить, и пилот самолета не способен ориентироваться на радары или зрение. Единственный знак в такой ситуации - электрические разряды, которые возникают в облаке пепла при прохождении через него лайнера на высокой скорости.

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Вулкан, Фото, Извержение, Райкоке, Средние Курилы.
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