Ученые оценили размер и разрушительное воздействие Тунгусского метеорита

Новости науки: Как выяснилось, в результате взрыва были повалены деревья на территории более двух тысяч квадратных километров.

Эксперты Космического ведомства США решили заново оценить параметры Тунгусского метеорита, а также постарались спрогнозировать падение похожих тел на Землю в будущем.

Известно, что примерно в семь часов утра 30 июня 1908 года над территорией бассейна Енисея пролетел крупный "огненный шар", а впоследствии на высоте от пяти до 15 километров произошел взрыв. Ударную волну зафиксировали обсерватории разных стран.

При этом Тунгусский метеорит до сих пор считается одной из самых темных пятен в истории Земли. С момента выявления следов взрыва гипотетического тела выдвигались самые разные версии, в том числе самые невероятные. Например, что тело было не чем иным, как черной микродырой. Якобы она столкнулась с планетой в Центральной Сибири, прошла ее насквозь и вышла примерно в Центральной Атлантике.

Но, похоже, сейчас американские ученые все же смогли составить максимально полную картину: конечно, в рамках имеющихся для этого технических средств. Путем анализа свидетельств очевидцев, а также масштабов разрушения эксперты NASA создали компьютерную модель и просчитали 50 миллионов разных сценариев. Результаты показали, что подобные события могут быть вызваны широким спектром сценариев воздействия. И преобладающие оценки диаметра тела до 80 метров, и мощность взрыва в 10-30 мегатонн в тротиловом эквиваленте являются наиболее вероятными. Для сравнения, мощность взрыва советской "Царь-бомбы" — самого мощного взрывного устройства за всю историю человечества — составила 58,6 мегатонны.

Ученые также проанализировали возможное число пострадавших: к счастью, событие произошло над незаселенным районом тайги, поэтому в опасности могли находиться примерно три десятка человек. По словам очевидцев, некоторые из них потеряли сознание и получили травмы разной степени тяжести. Число погибших эксперты оценивают по меньшей мере в три человека. В качестве причин исследователи рассматривают либо взрывную волну, либо ожоги, которые очевидцы могли получить, в частности, в результате возникших на месте взрыва лесных пожаров.

Важно отметить, что, согласно анализу, похожие события могут происходить с промежутками в тысячелетия, а не в столетия, как ранее считали. Однако это вовсе не говорит о том, что человечество должно забыть о космических угрозах.

Ранее, напомним, исследователи пришли к выводу, что в качестве родины Тунгусского метеорита может выступать поток Бета-Тауриды.