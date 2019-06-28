Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицы

Новости науки: Гигантские птицы, в разы больше, чем современные страусы, не могли летать.

Вполне вероятно, что птицы, похожие на страусов, более миллиона лет назад заселяли Восточную Европу, хотя до сих пор считалось, что они жили только на Мадагаскаре.

Они весили полтонны и бегали по Европе, когда первые предки людей только пришли на континент из Африки.

Как пишет The Guardian, исследователи обнаружили окаменевшие кости одной из таких птиц во время раскопок в пещере в Крыму. Это первый случай, когда подобное существо обнаружили в северном полушарии Земли. Анализ 40-сантиметровой кости и других остатков показал, что им 1,5-1,8 миллиона лет. Вполне вероятно, что птицы-великаны были частью местной фауны, когда homo erectus 1,2 миллиона лет назад появился в Европе.

Палеонтолог Российской академии наук Никита Зеленков сказал, что когда получил найденную бедренную кость для исследования, решил, что она принадлежала птице из семейства эпиорнисовых, которые давным-давно жили на Мадагаскаре и вымерли.

"Птиц таких размеров никогда не находили в Европе", - сказал ученый.

Однако, более тщательное исследование показало, что птица достоверно могла принадлежать к древнему виду под названием Pachystruthio dmanisensis. Это массивные и не способные летать существа, высотой 3,5 метра.

Учитывая длину кости, ученые рассчитали, что птица могла весить около 450 килограммов. Это вдвое больше, чем вес самого крупного вида среди вымерших моа в Новой Зеландии. Современные страусы тоже втрое легче. Примерно столько же весит взрослый белый медведь.

"Мы не знаем, когда именно этот вид вымер. Но вряд ли он жил дольше, чем 1,2 миллиона лет назад. Возможно различные виды Homo erectus еще видели его ", - сказал Зелнков.