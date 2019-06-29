NASA отправят беспилотник к спутнику Сатурна

Новости науки: NASA могут отправить беспилотник Dragonfly к спутнику Сатурна.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о планах по запуску беспилотника к спутнику Сатурна Титана. Целью называют попытку разобраться в происхождении человечества. Космический корабль получил название Dragonfly («стрекоза»). Его старт запланирован на 2026 год.

О соответствующих планах NASA в пятницу, 28 июня, объявил его директор Джим Брайденстайн, передает УНН со ссылкой на DW.

Dragonfly, беспилотник размером с гольфкар, оснащен четырьмя пропеллерами, согласно планам будет добираться до Титана восемь лет. Титан известен своим сходством с Землей на ее раннем этапе, а также исследовательским потенциалом по изучению происхождения жизни.

Беспилотник сначала сделает несколько витков вокруг Титана для исследования атмосферы, после чего совершит посадку в нескольких местах спутника Сатурна. В рамках своей миссии Dragonfly будет искать химические признаки жизни на Титане. Стоимость проекта на этапе разработки оценивается в 850 млн долларов.