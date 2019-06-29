Скачать
Суббота, 29.06.2019
Верховный суд Украины разрешил Саакашвили участвовать в выборах
Верховный суд Украины разрешил Саакашвили участвовать в выборах
Вашингтон ввел санкции против сына Мадуро
Вашингтон ввел санкции против сына Мадуро
Украина сохранила 4-е место после 7-го медального дня на Европейских играх-2019
Украина сохранила 4-е место после 7-го медального дня на Европейских играх-2019
Самые полезные свойства миндаля
Самые полезные свойства миндаля

NASA отправят беспилотник к спутнику Сатурна

NASA отправят беспилотник к спутнику Сатурна
06:45 Сегодня Телеграф УНН

Новости науки: NASA могут отправить беспилотник Dragonfly к спутнику Сатурна.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о планах по запуску беспилотника к спутнику Сатурна Титана. Целью называют попытку разобраться в происхождении человечества. Космический корабль получил название Dragonfly («стрекоза»). Его старт запланирован на 2026 год.

О соответствующих планах NASA в пятницу, 28 июня, объявил его директор Джим Брайденстайн, передает УНН со ссылкой на DW.

Dragonfly, беспилотник размером с гольфкар, оснащен четырьмя пропеллерами, согласно планам будет добираться до Титана восемь лет. Титан известен своим сходством с Землей на ее раннем этапе, а также исследовательским потенциалом по изучению происхождения жизни.

Европейский зонд проверит заявления NASA об обнаружении метана на Марсе

Беспилотник сначала сделает несколько витков вокруг Титана для исследования атмосферы, после чего совершит посадку в нескольких местах спутника Сатурна. В рамках своей миссии Dragonfly будет искать химические признаки жизни на Титане. Стоимость проекта на этапе разработки оценивается в 850 млн долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Сатурн, Спутник, НАСА, Беспилотник, Dragonfly.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смешко прокомментировал конфликт между Климкиным и Зеленским
02 В РФ посчитали размер "убытков" от пребывания Крыма в составе Украины
03 Геращенко отреагировала на освобождение четырех заложников из плена боевиков
04 Верховный Суд рассматривает апелляцию ЦИК по делу об участии партии Саакашвили в выборах
05 Партия "Голос" провела акцию "взять Раду в свои руки"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Черновцах обнаружили чемодан с телом ребенка
В Черновцах обнаружили чемодан с телом ребенка
Путин объяснялся перед Трампом по украинским морякам
Путин объяснялся перед Трампом по украинским морякам
ЕС ждет от Грузии расследования столкновений в Тбилиси
ЕС ждет от Грузии расследования столкновений в Тбилиси
Все обман: как неприглядно смотрятся съемки популярных фильмов Голливуда (Фото)
Все обман: как неприглядно смотрятся съемки популярных фильмов Голливуда (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь