"Знакомьтесь, это Минди": как будет выглядеть человек в 2100 году

Новости науки: Специалисты из американской компании Maple Holistics и ученые из университета Толедо спрогнозировали, как могут выглядеть люди в 2100 году.

Технологии произвели революцию в нашей жизни. Будь то мгновенный доступ к бесконечным знаниям с помощью устройства в нашем кармане или возможность для компаний выйти на новые рынки с виртуальным номером телефона, масштабы влияния технологии безграничны, и эта тенденция не проявляет никаких признаков отказа.

Хотя это очень полезно для создания рабочих мест, повышения производительности и обучения новым навыкам, появляется все больше фактов, раскрывающих негативные последствия, которые технологии могут оказать на наш организм. Чтобы в полной мере осознать влияние, которое повседневная технология оказывает на нас, специалисты из американской компании Maple Holistics собрали научные исследования и экспертное мнение по этому вопросу, прежде чем работать с 3D-дизайнером, чтобы создать будущего человека, чье тело физически изменилось из-за постоянного использования смартфонов, ноутбуков и других технологий.

Об этом сообщает TollFreeForwarding.com.

Ответ на вопрос, как изменится среднестатистический человек к 2100 году, можно получить, взглянув на специально созданную 3D-модель по имени Минди.

Кривая спина и шея

Дизайн и типичные привычки пользователей современных технических объектов, таких как смартфоны и компьютерные мониторы, оказывают значительное влияние на то, как мы сидим и стоим.

Калеб Баке, специалистом по здоровью и здоровью в Maple Holistics, рассказал, какие части тела испытывают давление при использовании технологий:

"Трата времени, глядя на телефон, напрягает шею и нарушает равновесие позвоночника. Следовательно, мышцы шеи должны приложить дополнительные усилия, чтобы поддержать голову. Сидение перед компьютером в офисе часами подряд также означает, что туловище вытянуто перед бедрами, а не сложено прямо и выровнено".

Связь между технологией и осанкой в настоящее время хорошо установлена, и именно поэтому спина и шея Минди наклоняются к ее груди.

Текстовый коготь

При более внимательном рассмотрении руки Минди обнаруживаются два значительных анатомических изменения, непосредственно вызванных использованием одного конкретного технологического устройства - смартфона. Недавно появившееся условие "текстовый коготь" возникает после того, как вы постоянно держите свой смартфон, скручивая пальцы в неестественное положение в течение длительных периодов времени.

Доктор Никола Джоржевич из Med Alert Help объясняет науку, стоящую за синдромом:

"Несколько лет назад использование мобильного интернета превзошло ПК, и теперь мы держим интернет в наших руках. Однако то, как мы держим наши телефоны, может вызывать напряжение в определенных точках контакта, вызывая "текстовый коготь", который известен как синдром кубитального канала".

90-градусный локоть

Объяснение доктора Джорджевича для текстового когтя также относится к другим заметным физическим изменениям на руке Минди - локтя на 90 градусов. Также известное как "локоть смартфона", это вызвано типичным расположением руки при удерживании и использовании смартфонов - либо для общего пользования, либо для удержания ушей во время телефонных звонков.

Текст коготь и локоть 90 градусов (или с научной точки зрения, синдром кубитального туннеля) оба указывают на похожий тип неестественного поведения, как объяснил доктор Джорджевич:

"Этот синдром вызван давлением или растяжением локтевого нерва, который проходит в бороздке на внутренней стороне локтя. Это вызывает онемение или покалывание в кольце и мизинцах, боль в предплечье и слабость в руках. Длительное сгибание локтя - чаще всего при удерживании телефона - может растянуть нерв позади локтя и оказать на него давление".

Техническая шея

Возвращаясь к позе Минди, воздействие технологий на шею также породило новое состояние - метко названное «техническая шея». В статье, посвященной вопросам здоровья, доктор К. Даниэль Рив из Нью-йоркско-пресвитерианской больницы по позвоночнику с ортопедическими операциями подробно описал, что такое техническая шея:

"Когда вы работаете за компьютером или смотрите на свой телефон, мышцы задней части шеи должны сокращаться, чтобы держать голову вверх. Чем больше вы смотрите вниз, тем тяжелее работать мышцам, чтобы поддерживать голову. Эти мышцы могут чрезмерно уставать и болеть, глядя на наши смартфоны и планшеты или проводя большую часть нашего рабочего дня за компьютерами".

Более толстый череп

Мы все знаем, что технология может отвлечь наш мозг от важной работы, но имеет ли она какое-либо длительное повреждение мозга Минди? Если это так, как она может отличаться, если хочет ограничить этот ущерб? Опять же, исследовательские центры в основном вокруг смартфонов. Растут опасения, что радиочастотное излучение, испускаемое смартфонами, может вызвать серьезные последствия для здоровья при воздействии на мозг.

В 2011 году Всемирная организация здравоохранения классифицировала излучение смартфонов как "возможно, канцерогенное для человека", и в результате ряда долгосрочных исследований было установлено полное воздействие. После того, как в 2018 году было высказано предположение, что излучение смартфона может повлиять на производительность памяти, возникли вопросы относительно его влияния и на другие области когнитивных функций.

Считается, что последствия особенно тяжелы для детей. Их менее развитые черепа тоньше, поглощая в три раза больше радиации, чем мозг взрослого человека. Учитывая влияние, которое оно может оказать на нас всех, у Минди появился череп чуть более толстый, защищая ее от вреда.

Меньший мозг

Следующее изменение внешности Минди не заметно невооруженным глазом. В 2010 году ученый-познаватель Дэвид Гири сказал:

"Я думаю, что лучшим объяснением уменьшения размеров нашего мозга является теория идиократии".

Популяризованная в 2006 году фильмом "Идиократия", в котором обычный человек просыпается на 500 лет в будущем, чтобы обнаружить, что он самый умный человек на планете, эта теория приобрела популярность благодаря исследованиям, которые показали, как человеческий мозг сократился на 1,9 миллиона человек. и 10000 лет назад. Зачем? Благодаря технологическим достижениям в сельском хозяйстве, здравоохранении и многих других сферах жизни нам теперь приходится делать намного меньше, чтобы выжить. Следуя эволюционной теории, выбираются не просто люди с большим мозгом.

Второе веко

Последнее изменение Минди, возможно, самое странное. Одна область, которую мы еще должны затронуть, это глаза. Исследования экранов, вызывающих головную боль, напряжение глаз и даже слепоту, хорошо известны - так как же тело Минди выглядит для борьбы с этим? Касун Ратнаяке из университета Толедо предложил радикальное эволюционное развитие, которое могло бы ограничить количество вредного света, которому подвергаются наши глаза:

"Люди могут развивать большее внутреннее веко, чтобы предотвратить воздействие чрезмерного света, или хрусталик глаза может эволюционно развиваться так, чтобы он блокировал поступающий синий свет, но не другие высокочастотные источники света, такие как зеленый, желтый или красный".

Боковое моргание Минди, исходящее от другого внутреннего века, которое защищает нас от чрезмерного воздействия света от технических устройств, является последним эволюционным изменением нашего футуристического, технологически пораженного человека.