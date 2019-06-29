На "острове друидов" обнаружено древнее захоронение

Новости науки: Исследователи обнаружили на британском острове Англси захоронение возрастом четыре тысячи лет.

Археологи давно занимаются раскопками 5000-летнего памятника Брин-Келли-Ди на британском острове Англси, связанном, согласно одной из версий, с таинственным орденом «магических» священнослужителей, больше известных как друиды. И хотя памятник намного старше, чем друиды, жившие примерно 2000 лет назад, раскопки все равно пролили свет на историю древних жителей острова.

Современные археологи давно надеялись, что их научные методы раскроют новые подробности о людях, которые построили гробницу Брин-Келли-Ди. В течение последних четырех лет ученый Кардиффского университета Фион Рейнольдс (Ffion Reynolds) руководила раскопками рядом с объектом и обратила внимание на курган, расположенный на расстоянии 50 метров от него.

Новый анализ показал, что он был возведен в бронзовом веке, примерно на тысячу лет позже гробницы Брин-Келли-Ди. При этом некоторые из находящихся там артефактов, возможно, на несколько тысячелетий старше. Все это свидетельствует о том, что археологический комплекс оставался крайне важным церемониальным центром на протяжении очень длинного промежутка времени. По словам Рейнольдс, раскопки почти завершены и дальнейшие исследования смогут точно определить наличие каких-либо человеческих останков.

В I веке нашей эры остров стал объектом повышенного внимания римлян, которые хотели устранить влияние друидов на кельтские племена. В 61 году нашей эры римляне завоевали Англси: священные для друидов рощи были уничтожены. После этого остров еще много раз на протяжении многих веков становился ареной для кровопролитных противостояний.

Сегодня территория острова входит в Уэльс — одну из четырех административно-политических частей Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Напомним, недавно другая группа исследователей сравнила генетический материал жителей Британии времен неолита с ДНК обитателей других частей Европы того времени. Анализ показал, что в Британии тогда поселились мигранты из Анатолии, которая является частью современной Турции.

А еще раньше ученые пришли к выводу, что знаменитый Стоунхендж таил неподалеку от основного комплекса 17 других ритуальных сооружений.