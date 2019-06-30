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Сегодня весь мир отмечает Международный день астероида 2019

Сегодня весь мир отмечает Международный день астероида 2019
08:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости науки: Новый космический праздник решено отмечать ежегодно на международном уровне 30 июня - в годовщину "Тунгусского феномена над Сибирью".

В этот день в 1908 году произошла масштабная астероидная катастрофа - с Землей столкнулся Тунгусский метеорит. Взрывную волну, схожую по мощности с взрывом водородной бомбы, зафиксировали ученые разных стран, на территории 2000 кв. километров были повалены деревья, погибли животные, пострадали люди. Однако, исследователи, ученые и энтузиасты до сих пор не пришли к единому мнению по этому событию.

Международный день астероида (Asteroid Day) провозглашен в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 71/90 от 6 декабря 2016 года, в "целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами".

В этот день в 1908 году произошла масштабная астероидная катастрофа - с Землей столкнулся Тунгусский метеорит. Взрывную волну, схожую по мощности с взрывом водородной бомбы, зафиксировали ученые разных стран, на территории 2000 кв. километров были повалены деревья, погибли животные, пострадали люди. Однако, исследователи, ученые и энтузиасты до сих пор не пришли к единому мнению по этому событию.

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Инициатива же учреждения новой даты принадлежит Ассоциации исследователей космоса и поддержана Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях. А главные идеологи Дня - рок-музыкант, гитарист группы "Queen" и астрофизик Брайан Мэй (Brian May) и режиссер Григ Рихтерс (Grig Richters). Их сотрудничество началось в феврале 2014 года, когда Брайан Мэй написал музыкальное сопровождение для фильма-катастрофы Рихтерса о падении крупного астероида на Лондон. В результате и родилась идея о создании Дня астероида.

Астероид - небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца и не имеющее атмосферы. Астероиды имеют неправильную форму и значительно уступают по размерам и массе планетам. Точное определение термина "астероид" до сих пор не установлено, до 2006 года астероиды также называли малыми планетами.

По мнению ученых, в Солнечной системе может находиться от 1,1 до 1,9 миллиона астероидов - объектов, имеющих размеры более 1 км. Наибольшее скопление астероидов - в поясе между Марсом и Юпитером. Самые крупные из известных - Цецера, Веста и Паллада, причем Цецера уже получила статус карликовой планеты. По данным Центра НАСА, на сегодняшний день обнаружено более 16 тысяч объектов, сближающихся с Землей.

И хотя Земля значительно больше всех известных астероидов, эти небесные тела представляют серьезную потенциальную угрозу для нашей планеты - столкновение с астероидом размером более 3 км может привести к уничтожению цивилизации, как максимум, а как минимум - принести значительный ущерб и разрушения.

О подобных возможных ситуациях снято немало фильмов-катастроф. Поэтому астрономы пристально следят за астероидами, опасными для жителей планеты. Вот и День астероида призван повысить уровень осведомленности общественности об астероидной опасности и о мерах по поддержанию связи в критической ситуации, которые должны приниматься на глобальном уровне в случае возникновения реальной угрозы столкновения с объектами, сближающимися с Землей.

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Эта международная инициатива призвана скоординировать усилия человечества в деле развития систем раннего обнаружения угрожающих Земле небесных тел и поиска путей предотвращения столкновений астероидов с нашей планетой в интересах всеобщей безопасности.

Несмотря на молодость праздника, мероприятия запланированы во многих странах. А канал Discovery Science, поддерживая инициативу проведения праздника, запустил цикл программ "День астероида: обратный отсчет" и ряд других "космических" передач.

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Праздник, Астероид, Международный праздник, 30 июня, Международный день астероида, Asteroid Day, Международный день астероида 2019.
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