Определен один из самых опасных видов отдыха

Новости науки: Ученые определили, какой вид отдыха увеличивает риск смерти на 50%.

После тяжелого рабочего дня каждый человек мечтает прийти и отдохнуть. Нередко этот отдых сводится к просмотру телевизора, сидя на диване.

К исследованию Американской кардиологической ассоциации (AHA) были привлечены 3,5 тысячи человек. В целом наблюдение длилось 8,5 лет, пишет DailyMail.

В среднем американцы старше 15 лет смотрят телевизор около 2-х часов и 46 минут в день.

Казалось бы, между сидением за столом и на диване не должно быть особой разницы, однако ученые выяснили обратное. Так, большинство людей при просмотре телевизора сидя на диване, в течение нескольких часов практически не двигаются с места.

Кроме того, обычно по вечерам люди потребляют больше пищи, и часто это – нездоровые продукты. В итоге получается вредная комбинация большого ужина и практически полного отсутствия физической активности.

У тех, кто проводит перед телевизором более четырех часов в день, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний или ранней смерти повышается на 50% в сравнении с теми, кто смотрел программы в течение двух часов.

Тем временем те, кто занимаются спортом, могут компенсировать вред от многочасового отдыха перед голубым экраном.

Кардиологи советуют также изменить свой малоактивный отдых, и уделить время непродолжительной прогулке. Кроме этого, стоит пересмотреть свой вечерний рацион, сократить порции, и вместо жирной и жареной пищи, есть больше фруктов и овощей.