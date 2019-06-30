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Определен один из самых опасных видов отдыха

Определен один из самых опасных видов отдыха
21:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новости науки: Ученые определили, какой вид отдыха увеличивает риск смерти на 50%.

После тяжелого рабочего дня каждый человек мечтает прийти и отдохнуть. Нередко этот отдых сводится к просмотру телевизора, сидя на диване.

К исследованию Американской кардиологической ассоциации (AHA) были привлечены 3,5 тысячи человек. В целом наблюдение длилось 8,5 лет, пишет DailyMail.

В среднем американцы старше 15 лет смотрят телевизор около 2-х часов и 46 минут в день.

Казалось бы, между сидением за столом и на диване не должно быть особой разницы, однако ученые выяснили обратное. Так, большинство людей при просмотре телевизора сидя на диване, в течение нескольких часов практически не двигаются с места.

Кроме того, обычно по вечерам люди потребляют больше пищи, и часто это – нездоровые продукты. В итоге получается вредная комбинация большого ужина и практически полного отсутствия физической активности.

У тех, кто проводит перед телевизором более четырех часов в день, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний или ранней смерти повышается на 50% в сравнении с теми, кто смотрел программы в течение двух часов.

Занятия музыкой положительно влияют на академические успехи учеников

Тем временем те, кто занимаются спортом, могут компенсировать вред от многочасового отдыха перед голубым экраном.

Кардиологи советуют также изменить свой малоактивный отдых, и уделить время непродолжительной прогулке. Кроме этого, стоит пересмотреть свой вечерний рацион, сократить порции, и вместо жирной и жареной пищи, есть больше фруктов и овощей.

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Исследование, Отдых, Телевизор.
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