Скачать
Вторник, 02.07.2019
Стефанчук отреагировал на заявление Богдана о региональном языке Донбасса
Стефанчук отреагировал на заявление Богдана о региональном языке Донбасса
НБУ расширил список системно-важных банков
НБУ расширил список системно-важных банков
Уимблдон: Уильямс сенсационно проиграла 15-летней Гауфф
Уимблдон: Уильямс сенсационно проиграла 15-летней Гауфф
Кристофер Ллойд планирует сняться в четвертой части "Назад в будущее"
Кристофер Ллойд планирует сняться в четвертой части "Назад в будущее"

Ученые увидели поле отдельных атомов с помощью МРТ

Ученые увидели поле отдельных атомов с помощью МРТ
23:45 Пн, 1 Июль 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Ученые из Центра квантовой нанотехнологии в Сеуле выполнили магнитно-резонансную томографию и получили изображение магнитного поля отдельных атомов.

МРТ обычно проводится в больницах как часть диагностики различных болезней, так обнаруживается плотность ядер водорода в исследуемом объекте. Традиционно для получения качественной картинки на МРТ требуются миллиарды атомов.

Новая работа, опубликованная в журнале Nature Physics, показывает, что этот процесс теперь возможен и для отдельного атома. Для этого ученые использовали сканирующий туннельный микроскоп, состоящий из иглы, конец которой имеет толщину в один атом. Этот прибор позволяет получать изображения и исследовать отдельные атомы, перемещая наконечник вдоль всей поверхности.

Два элемента, которые были исследованы в работе, — железо и титан — являются магнитными. Благодаря точной подготовке образца атомы были легко видны в микроскоп. Затем исследователи использовали микроскоп вместе с прибором МРТ, чтобы отобразить трехмерное магнитное поле, созданное атомами с высоким разрешением.

Для этого они прикрепили еще несколько атомов к острому металлическому наконечнику микроскопа. Подобно обычным магнитам, магнитные атомы на наконечнике и исследуемой поверхности отталкивали или притягивали друг друга. Измеряя силу этого притяжения или отталкивания, ученые смогли получить детальное изображение магнитного поля атомов.

Новая "умная" таблетка сможет выделять медикаменты по расписанию

В будущем исследователи планируют использовать свой метод МРТ для отображения спинового распределения в более сложных структурах, таких как молекулы и магнитные материалы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Физика, Атом, МРТ, Поле атома.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский отреагировал на обстрел санитарного авто в Водяном
02 Польза воды с лимоном натощак: развенчиваем мифы
03 МИД Грузии отозвал посла в Украине
04 "Джуманджи 3": дебютный трейлер фильма (Видео)
05 Ирина Шейк приняла участие в гей-параде: реакция фанатов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
50-й аэропорт в мире изменил написание названия Kiev на Kyiv
50-й аэропорт в мире изменил написание названия Kiev на Kyiv
Валютная либерализация: НБУ снял ряд ограничений для бизнеса
НБУ снял ряд валютных ограничений для бизнеса
МИД Грузии отозвал посла в Украине
МИД Грузии отозвал посла в Украине
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (24.06 - 30.06)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь