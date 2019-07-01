Китай планирует вывести на орбиту 192 спутник с ИИ

Новости науки: Группировку, предназначенную для дистанционного зондирования Земли, назвали Leo — в честь царя зверей и созвездия Льва.

К 2021 году Пекин намерен вывести в космос группировку Leo, включающую в себя 192 спутника и оснащенную системой автопилота и искусственным интеллектом. Об этом сообщила газета China Daily со ссылкой на национальное телевидение Китая.

"На сегодня спутники - аппараты с дистанционным управлением, то есть они не имеют функции автопилота. Как ожидается, разработчики дадут Leo такую способность", - рассказали источники China Daily.

Как заявляют разработчики, группировка будет состоять из спутников "Яогань".

Встроенная система искусственного интеллекта будет сама просматривать снимки поверхности нашей планеты, получаемые со спутников, и отсеивать качественные изображения от некачественных, чтобы затем отправлять их на землю. Таким образом, повысятся скорость и качество мониторинга земной поверхности, кроме того, Leo поможет предупреждать катаклизмы и стихийные бедствия, отслеживать транспортные потоки, контролировать движение космических аппаратов и - в случае необходимости - корректировать траекторию их полета.

Leo планируют отправлять в космос с помощью ракеты-носителя "Цзелун-1", предназначенной для коммерческих пусков и способной выводить на орбиту груз весом в 150 килограммов на высоту 600 километров. По словам разработчиков, на производство "Цзелун-1" потребуется полгода, а запуск обойдется в 3,63 миллиона долларов.

В начале июня Китай впервые в своей истории запустил ракету с плавучего космодрома в Желтом море.