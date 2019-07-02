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Финская компания собирается продавать еду "из воды и воздуха"

Финская компания собирается продавать еду "из воды и воздуха"
02:40 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: Твиттер

Новости науки: В магазинах скоро появится еда из электричества, воды и воздуха.

Забавный факт: три четверти всех продуктов для населения Земли поставляют всего 12 видов растений и 5 видов животных. Чтобы разнообразить наш рацион и при этом не наносить вред окружающей среде, ученые придумают новые виды еды.

Финская компания Solar Foods обещает в течение двух лет совершить новую продуктовую революцию. Она выпустит на рынок продукт, который состоит, можно сказать, только из трех ингредиентов: электричества, воды и воздуха. И они очень уверены в своем успехе.

Свою разработку компания оценивает в 4 евро за килограмм. Выглядит и ощущается на вкус как пшеничная мука. В этом году Solar Foods собирается получить лицензию комиссии Европейского союза. После этого начнется коммерческое производство. Выход на рынок запланирован на 2021 год. Компания уверена, что сможет продать своей продукции минимум на 50 миллионов. Кроме того, она уже подписала соглашение с Европейским космическим агентством и будет поставлять ему специальный еду с высоким содержанием белка. Её планируется использовать для космических миссий на Марс.

Порошок под названием Solein можно использовать в качестве ингредиента в еде. Процесс его производства очень похож на процесс пивоварения. Специальные микробы помещаются в жидкость и питаются углекислым газом и водородом, которые образуются в жидкости под воздействием электричества (реакция электролиза). Наевшись, микробы производят белок. Этот белок затем сушат и перетирают в порошок.

Доктор Паси Вайникка, исполнительный директор технологического стартапа, говорит, что компания создала нейтральный для углерода способ производства полностью натурального источника белка без вреда для земли и воды. Другими словами, их производство не загрязняет окружающую среду.

"Это совершенно новый вид еды, новый вид белка. Он отличается от любой другой еды, которая сегодня производится и продается на рынке. Он не нуждается в сельском хозяйстве и аквакультуре", — заявил глава Solar Foods.

Топливо из воздуха: атмосферный углекислый газ превратили в керосин в полевых условиях

Специалисты уже назвали эту разработку прорывом в тысячелетнем производстве еды. Сам Паси Вайникка не считает, что его продукт сможет по крайней мере в ближайшие 20 лет потеснить фермерское производство. Но он вполне способен стать "новым источником урожая".

В компании говорят, что при желании порошок можно превратить в волокна, которые по вкусу будут напоминать мясо или хлеб.

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Вода, Бактерии, Еда, Воздух.
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