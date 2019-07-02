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В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки мумий

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В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки мумий
11:29 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: В ходе работы ученые изучали район между пирамидой Джосера и западным участком "сухого рва" — вырытой на 20 метров вглубь траншеи.

Они были захоронены около самой древней пирамиды.

Во время раскопок у древнего некрополя в селении Саккара, расположенном в 30 километрах от Каира, польские археологи обнаружили десятки мумий возрастом 2000 лет. Они были погребены прямо в песке, около старейшей в мире пирамиды Джосера, построенной примерно в 2650 году до нашей эры. 

Как рассказал изданию Science in Poland Камил О. Курашкевич, руководитель археологических исследований и египтолог Варшавского университета, большинство найденных сейчас мумий не были похоронены в саркофагах, как представители знати: их лишь забальзамировали, обернули бинтами и закопали в песке. В то же время некоторые тела были помещены в деревянные гробы. Один из саркофагов египетские ремесленники украсили надписями, а около ног мумии нарисовали двух лежащих синих собак, олицетворяющих Анубиса — египетского бога и покровителя царства мертвых, которого, однако, обычно изображали в черном цвете. Резная маска, покрывающая лицо умершего, отсутствовала — вероятно, ее украли.

"Видимо, мастер, который разрисовывал гроб, не умел читать и пытался воссоздать то, что видел раньше. Некоторые из нарисованных символов не являются иероглифами и не образуют связного текста", — сказал Курашкевич.

Большинство саркофагов не выдержали испытание временем и частично разложились, добавили археологи. 

На "острове друидов" обнаружено древнее захоронение

Раскопки в Саккаре начал более 20 лет назад профессор Карол Мысливец. За это время ученые нашли два некрополя, располагавшихся западнее пирамиды Джосера. По версии археологов, там были похоронены простые люди. Всего специалисты Польского центра средиземноморской археологии обнаружили более 500 захоронений. 

В мае Министерство по делам древностей Египта заявило об обнаружении древнего (около 4,5 тысячи лет) некрополя около пирамид Гизы.

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