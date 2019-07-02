Найдена еще одна звезда, которая необъяснимо меняет свою яркость

Новости науки: Отметим, что одна из самых фантастичных версий, которую рассматривают в случае со звездой Табби, связана с активностю гипотетической внеземной цивилизации.

Лавры знаменитой звезды Табби не дают покоя светилу Epic 249706694, расположенному на расстоянии 350 миллионов световых лет от Земли.

Всем, кто увлекается астрономией, известен феномен, связанный с так называемой звездой Табби, или Kic 8462852. Резкие изменения в ее светимости поставили перед учеными очень сложные вопросы.

Сейчас астрономы Массачусетского технологического института нашли не менее странный объект на удалении 350 миллионов от Земли — двойную звезду Epic 249706694.

Данные космического телескопа "Кеплер" показали, что ее яркость резко падала 28 раз за время наблюдений. Причем лишь в нескольких случаях можно было наблюдать некую периодичность.

Исследователи затрудняются сказать, с чем именно они столкнулись. Одна из наиболее правдоподобных версий гласит, что причина падений светимости может крыться в процессах, которые происходят в самой звезде и не касаются объектов, расположенных поблизости.