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Найдена еще одна звезда, которая необъяснимо меняет свою яркость

Найдена еще одна звезда, которая необъяснимо меняет свою яркость
14:20 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Отметим, что одна из самых фантастичных версий, которую рассматривают в случае со звездой Табби, связана с активностю гипотетической внеземной цивилизации.

Лавры знаменитой звезды Табби не дают покоя светилу Epic 249706694, расположенному на расстоянии 350 миллионов световых лет от Земли.

Всем, кто увлекается астрономией, известен феномен, связанный с так называемой звездой Табби, или Kic 8462852. Резкие изменения в ее светимости поставили перед учеными очень сложные вопросы. 

Сейчас астрономы Массачусетского технологического института нашли не менее странный объект на удалении 350 миллионов от Земли — двойную звезду Epic 249706694. 

Данные космического телескопа "Кеплер" показали, что ее яркость резко падала 28 раз за время наблюдений. Причем лишь в нескольких случаях можно было наблюдать некую периодичность. 

Ученые подтвердили возможность появления сверхмассивных черных дыр без участия звезд

Исследователи затрудняются сказать, с чем именно они столкнулись. Одна из наиболее правдоподобных версий гласит, что причина падений светимости может крыться в процессах, которые происходят в самой звезде и не касаются объектов, расположенных поблизости. 

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Исследования, Космос, Наука, Астрономия, Звезды.
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