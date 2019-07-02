Человеческий мозг: он способен на гораздо большее, чем Вы думаете

1 Ощущение магнитного поля Земли Способность чувствовать магнитное поле Земли часто обнаруживают и изучают среди животных. От птиц до морских млекопитающих и насекомых. Многие из них используют это поле для навигации, но у людей эта способность всегда считалась отсутствующей. В конце концов, если бы у нас было развито это ощущение, разве мы уделяли бы столько времени навигации в прошлом? Как оказалось, оно у нас всё-таки есть, хотя и развито не на таком уровне, как у животных. В недавнем исследовании ученые поместили 84 участников в клетку Фарадея, которая является просто причудливым названием для коробки без каких-либо электромагнитных помех. Они создавали искусственное магнитное поле и постепенно меняли его ориентацию, а затем наблюдали за реакцией в головном мозге. К их удивлению, в отделах мозга, отвечающих за сенсорные стимулы, наблюдалась определенная реакция. Участники не могли сознательно ничего чувствовать, и их реакция ограничивалась изменениями магнитной ориентации, которую можно было бы обнаружить в природе. (Мозг не реагировал, когда магнитное поле указывало вверх.) Предполагается, что это ощущение работает только в ответ на магнитное поле Земли и не является универсальным магнитным датчиком.

2 Природный будильник У всех нас есть знакомые, утверждающие, что имеют природный будильник, который будит их именно тогда, когда необходимо. «Мне не нужен будильник; я сам себе будильник», – говорят они небрежно, прежде чем вы продолжите забрасывать их утверждениями о том, что это невозможно. Если вы действительно разберетесь в этом, вы поймете, что они не шутят. Естественный будильник для тела вполне реален и так же хорош (если даже не лучше), как любой будильник, который можно купить за деньги. При условии, что у вас есть регулярный график сна, которого вы придерживаетесь, как и у большинства из нас, у кого есть работа, встроенный будильник тела довольно эффективен для пробуждения вас до необходимого времени. Согласно исследованиям, он работает из-за гормонов стресса, выделяемых мозгом за несколько часов до вашего пробуждения. Они позволяют постепенно просыпаться без резкого прерывания реальным будильником, указывая на то, что мозг подсознательно ненавидит его сигналы так же, как и мы. Вам не нужно делать ничего особенного, чтобы активировать его, кроме как придерживаться установленного графика. Вот почему обычные работники офиса часто просыпаются за несколько минут до того, как сработает их будильник.

3 Слушать и учиться во время сна Мы понимаем сон как время частичного отключения мозга. Мы, конечно, не ожидаем, что мозг будет выполнять какие-либо из своих обычных функций, пока мы спим, особенно те, которые позволяют ему кодировать изученную информацию на основе сенсорных сигналов. Удивительно, но мозг способен делать именно это, пока это происходит во время фазы REM. В исследовании, опубликованном в Nature Communications, ученые усыпили 20 добровольцев и играли для них акустические этюды на всех этапах сна. Затем их попросили идентифицировать те же шаблоны, когда они проснулись. Они обнаружили, что испытуемые могут идентифицировать звуковые отрезки, которые они слышали во время фазы REM, но не распознают те, которые слышали в других, более глубоких фазах сна. Это, конечно, не означает, что вы можете готовиться к тестам во время сна, но это опровергает ранее существовавшее мнение, что мозг не способен воспринимать новую информацию, когда он спит.

4 Учиться игре на фортепиано во время воображаемой практики Общеизвестно, что для того чтобы тренировать свой мозг с целью преуспеть в чем-то, вы должны заниматься практикой. Независимо от того, изучает ли он новый язык или пытается справиться с разрывом романтических отношений, считается, что нет никаких способов сделать это идеально с первого раза. Конечно, есть, если речь идет о том, как научиться играть на пианино. Согласно науке, когда вы просто воображаете, что играете на фортепиано, ваш мозг воспринимает это так, словно вы играете на самом деле. Возьмем, к примеру, исследование нобелевского лауреата Сантьяго Рамона Де Кахаля, который посвятил свою жизнь изучению влияния умственной практики на мозг. Еще в 1904 году он преподавал основные уроки игры на фортепиано двум группам испытуемых, которые не имели опыта работы с инструментом. В то время как одна группа училась на настоящем фортепиано, другой просто говорили, как двигать пальцами в такт звучащим нотам. В конце концов, он обнаружил, что обе группы научились играть последовательность, которой их учили, на одинаковом уровне мастерства. В 1990-х годах то же самое исследование было проведено другими учеными, за исключением дополнительных инструментов для отображения изменений в мозге. К своему удивлению, они обнаружили, что воображаемая практика оказывает такое же воздействие на мозг, как и реальная.

5 Постоянно (и тщательно) оценивать чью-то жизнь Независимо от того, насколько непредвзятыми мы считаем себя, когда мы встречаем человека в первый раз, мы непреднамеренно в уме создаем впечатление о нем, основанное только на визуальных сигналах. Он выглядит богатым? Что не так с его чувством стиля? Эти шрамы преступны по своей природе? Пока вы заняты этим, мозг уже создал подсознательный профиль человека – и гораздо более точный. Исследования показывают, что мозг пугающе быстро принимает решения о других людях, тратя около 0,1 секунды на весь процесс. Что еще более важно, его суждения оказываются правильными, будь то чья-то сексуальность, компетентность на рабочем месте или политическая принадлежность. Когда вы начинаете думать самостоятельно и отвергаете суждения своего мозга, они превращаются в стереотипы, которые часто неточны. Сигналы, которые отмечает мозг, также невозможно подделать.

6 Режим автопилота В особенно беспокойные рабочие дни мы все задаемся вопросом, есть ли способ поставить себя в автоматический режим. Как здорово было бы просто отключиться и позволить своему телу взять верх? Помимо вашего полного внимания, у него уже есть все необходимое для завершения работы. Вы будете удивлены, узнав, что мозг не просто имеет собственный режим автопилота, но он намного лучше справляется с заданной задачей, чем активная часть мозга. Исследования показали, что как только вы преуспеваете в чем-то, мозг переносит обработку этой задачи в отдельную область мозга, называемую режимом по умолчанию (DMN), которая занимается подсознательной обработкой данных. В одном из этих исследований 28 испытуемых попросили сыграть в карточную игру, которая требовала небольшого обучения и контролировала их мозговую активность. Сначала все шло так, как ожидалось, хотя, когда они стали достаточно хороши в игре, она переместилась из активных регионов в DMN. Их ответные действия стали более быстрыми и точными. Вот почему некоторые задачи, такие, например, как игра на инструменте, труднее выполнять, когда вы сознательно думаете о них, хотя, очевидно, только если вы знаете, как играть на этом инструменте. Это не является чем-то неслыханным, поскольку мы уже используем эту часть мозга для обычных вещей, таких как открытие дверей нашей машины или завязывание шнурков. Исследование впервые показало, что оно работает для более сложных задач.

7 Предсказать будущее Взаимодействие между глазами и мозгом было темой для изучения среди нейробиологов в течение довольно долгого времени, и не только ввиду праздного интереса. Правильное отображение движений наших глаз и то, как мозг обрабатывает эту информацию, может помочь миллионам людей, страдающих от различных заболеваний. Это также даст нам больше понимания того, как на самом деле работает зрительная часть мозга. Хотя пройдет некоторое время, прежде чем это будет полностью понято, за последние несколько лет мы сделали ряд ключевых открытий, одним из которых является способность мозга предсказывать ближайшее будущее. В ходе исследования ученые обнаружили, что из-за задержки поступления информации от глаза к мозгу он формирует свои собственные прогнозы того, что произойдет дальше, которые становятся более точными с возрастом. Он основывает свои предположения на предыдущем поведении (например, на известной траектории мяча) и делает это до того, как мы сможем осознанно понять это. Таким образом, в сущности, мы всегда немного заглядываем в будущее, что помогает нам избежать травм или смерти в потенциально опасных событиях.

8 Обзор на 360 градусов В фильмах ужасов, как и в реальной жизни, предполагается, что у людей есть «шестое чувство», когда дело доходит до того, что кто-то наблюдает за ними сзади. Вы должны чувствовать себя неловко, потеть и чувствовать, как волосы на затылке встают дыбом. Это считается рудиментарным чувством наших дней, доставшимся нам от охотников-собирателей, хотя это абсолютно не так. На самом деле это происходит потому, что мы прекрасно можем наблюдать за нашим окружением на все 360 градусов. Если вам кажется, что человеческие глаза ограничены масштабом поля зрения по сравнению с другими животными, то это потому, что мозгу не нужно смотреть назад. У него есть другие, лучшие способы создания полномасштабной трехмерной модели нашего окружения. Исследования показали, что наше чувство слуха довольно точно улавливает даже малейшее изменение в нашем окружении, особенно в тех частях, которые мы не можем видеть. И что, в сочетании с другими нашими чувствами, мозг обеспечивает в значительной степени точным «обзором» на все 360 градусов того, что происходит вокруг нас.

9 Как накачать мышцы, только думая об упражнениях Уже лето (по крайней мере, для наших читателей в Северном полушарии), и это означает, что многие из нас снова не смогли получить идеальное летнее тело, которое мы обещали себе в начале года. Это во многом из-за понятной причины, по которой вы должны тренироваться, что, безусловно, нелегко сделать. Однако вы можете сделать это, просто думая о тренировках, по крайней мере, когда дело доходит до построения мышц. В ходе исследования, проведенного учеными в Университете штата Огайо, они завернули запястья 29 добровольцев в хирургические повязки. Затем они попросили половину из них сосредоточиться на упражнении запястий по 11 минут в день, пять раз в неделю. В конце концов, они обнаружили, что половина, которая выполняла воображаемое упражнение, развивала мышцы вдвое сильнее, чем другая половина, даже после проделывания того же самого количества реальных упражнений. И дело не только в этом исследовании. Многие предыдущие исследования показали, что вы можете увеличить физическую силу ваших мышц только силой разума. Вы можете получить шесть кубиков на своем прессе этим методом, не верите? Ну, вы никогда не узнаете, пока не попробуете!