В мире природы есть много причуд: топ-10 встречающихся странностей

1 Гибриды нарвала и белухи В 1980-х годах эскимосский охотник застрелил трех китов в Гренландии. Один из них утонул, не доплыв до него. Останки другого были оставлены на пляже и, в конце концов, смыты в океан. Мужчина сохранил череп третьего. Он был сбит с толку этими существами. Они были ему совершенно незнакомы – с серыми телами, странными кривыми зубами, плавниками, как у белухи, и хвостами, как у нарвала. Путаница распространилась в научном мире, когда приезжий исследователь принес череп в музей в Дании. Никто не видел ничего подобного, и хотя подозревали, что это был гибрид белухи и нарвала, доказать это было невозможно. Недавно ученые решили использовать современные методы исследования, чтобы найти ответ. Они извлекли ДНК из зубов и обнаружили, что их предшественники были правы. Гены показали, что существо было самцом; его мать была нарвалом, а отец – белухой. Не хватало только похожего на рог единорога бивня самца нарвала. Его голова была больше, чем у обоих родителей, и химический анализ показал, что у него было другое питание. Возможно, из-за своих необычных зубов, это существо кормилось на дне моря, в то время как белухи и нарвалы никогда этого не делают.

2 Голубоглазые койоты Койоты смотрят на мир золотисто-карими глазами. По этой причине для всех было шоком, когда пять койотов в Калифорнии появились с пронзительными голубыми глазами. Когда доказательства в виде фотографий были показаны экспертам по цвету глаз животных дикой природы, оказалось, что никто не видел ничего подобного. Двое животных рысью носились по Пойнт-Рейес, остальные обитали в Санта-Круз и Сакраменто. У диких животных цвет глаз остается неизменным. Это радикальное изменение до сих пор не раскрыто, но, по крайней мере, исследователи исключили скрещивание с собаками. Домашние собаки иногда имеют голубые глаза, и у них порой получаются щенки с койотами. Однако у этих помесей есть отличия в форме морды и цвете шерсти, но никак не голубые глаза. Более вероятна генетическая мутация. Есть подозрение, что один койот родился с голубыми глазами несколько поколений назад, и калифорнийская пятерка может быть потомками этого животного.

3 Нашествие золотых рыбок В 2019 году золотую рыбку вытащили из реки Ниагара в Нью-Йорке. Она была огромной, 36 сантиметров длиной. Существо, которое могло быть выброшенным домашним животным, не было самым большим из пойманных в дикой природе США. В 2013 году в калифорнийском озере Тахо выловили 61-сантиметровую золотую рыбку весом 2 килограмма. Непонятно, как этот член семейства карповых попал в водоем, поскольку он родом из Азии. Однако рыба, которая была спущена в унитаз или незаконно выпущена в открытый водоем, а также золотая рыбка, улизнувшая из ведра с приманкой, должно быть, поспособствовали растущей проблеме. Они выносливы, плодовиты и часто превосходят местные виды. Насколько можно судить, эта популярная аквариумная рыба в настоящее время является серьезным инвазивным видом, который был впервые замечен в водных путях Нью-Йорка в 1842 году. Оранжевая чума распространилась, и сегодня Великие озера кишат десятками миллионов золотых рыбок.

4 Трехглазая змея В 2019 году смотрители парка нашли змею на шоссе. Существо родилось в дикой природе недалеко от Шалтай-Ду, города в Австралии. Примечательно, что у молодого коврового питона (Morelia spilota) во лбу был третий глаз. Ему дали кличку Монти и отправили на рентген. Рейнджеры думали, что у него две головы, сросшиеся во время развития. Однако изображения ясно показали, что это не так. Вместо этого у Монти был один череп с тремя глазницами. Еще более поразительно, что глазное яблоко, казалось, было функционирующим. Чтобы это произошло, питон должен был вырастить дополнительный зрительный нерв и претерпеть серьезные изменения в мозге, вероятно, в то время, пока Монти был еще эмбрионом. Хотя он в конечном счете умер в два месяца, он прожил дольше, чем большинство змей, родившихся с деформациями костей. Обычно они погибают в течение нескольких дней. В случае Монти его ненормальный череп затруднял прием пищи, и это могло поспособствовать его смерти.

5 Облако из жуков Однажды ночью в 2019 году метеоролог из Калифорнии заметил вспышку на радаре. Это означало, что над округом Сан-Бернардино движется что-то огромное и непонятное. Воздух должен был быть чистым и свободным от радарных пятен вроде дождя и грозы. Что бы это ни было, оно было размером 130 километров на 130 километров. Команда отправила людей на землю, чтобы посмотреть на это старомодным способом – своими глазами. Они не обнаружили дождя, несмотря на то, что радар показывал, что масса состояла из объектов размером с дождевую каплю. Вместо этого был обнаружен рой божьих коровок. Хотя облако из жуков находилось в правильном месте, оно не соответствовало размеру загадочного пятна. Несмотря на то, что основная масса роя занимала площадь всего 16 километров в поперечнике, наземные наблюдатели пришли к выводу, что насекомые были ответственны за помехи на радаре. Несколько экологов и экспертов по насекомым с этим не согласились, но они были удивлены, отчего так много божьих коровок собралось вместе, когда их численность должна была быть более низкой. Причина массовой миграции остается нераскрытой. Капля также исчезла с радара, забрав с собой любые объяснения.

6 Зебра-блондинка В 2019 году Серхио Питамиц находился возле водопоя в Национальном парке Серенгети в Танзании. Фотограф хотел сделать снимки мигрирующих зебр. Заметив в стаде бледную зебру, Питамиц подумал, что животное просто запылилось. Однако когда оно вошло в воду и «пыль» осталась на своем месте, он понял, что смотрит на что-то особенное. Так называемые «белокурые» зебры остаются загадкой. Пока они существуют в неволе, эти предполагаемые альбиносы оставались только слухами в дикой природе, пока не появились фотографии Питамица. Крайне редким заболеванием считается частичный альбинизм, в результате чего появляются бледно-желтые полосы и гривы. Зебры, живущие в неволе, пугливы, что затрудняет генетические тесты. Но пока белокурые животные ведут себя как обычные черно-белые зебры. Они полностью принимаются своими стадами, с которыми они связаны, и даже размножаются. Как показал образец в Танзании, они также могут выжить во взрослой жизни в дикой природе. Поскольку исследователи не могут договориться о причине появления таких особенных полос, они еще не знают, сталкиваются ли желтые зебры с какими-либо особыми проблемами из-за своего внешнего вида.

7 Дерево на дереве Расположенная между городами Касорцо и Грана, в регионе Пьемонт в Италии находится природная странность. Местные жители называют её Bialbero de Casorzo. Это вишневое дерево, растущее на тутовом дереве. Последний – старый, корявый клиент, и рост вишни несколько сгладил крону тутового дерева. При таком явлении верхнее дерево называется «эпифитом». Такие пассажиры не паразитируют и не питаются деревом снизу. Вместо этого они получают энергию от солнца, дождя и мусора вокруг их корней. Что делает вишневое дерево таким необычным, так это его красивый внешний вид. Как правило, эпифиты недолговечны и низкорослы, потому что они изо всех сил пытаются получить питательные вещества, в которых они нуждаются. Вишня же полностью выросла красивой здоровой, напоминая своих сестёр, которые растут на земле. Её корни, вероятно, змеёй извивались вокруг дуплистого ствола тутового дерева и прорастали в почву внизу. Остается загадкой, как эти два дерева слились. Наиболее правдоподобная теория предполагает, что птица уронила вишневую косточку на тутовое дерево.

8 Морская жизнь в янтаре Мьянманский янтарь из Азии является Роллс-Ройсом в мире янтаря. В нем часто находят редкие окаменелости 100 миллионов лет назад, которые выглядят так, как будто они умерли несколько секунд назад. В 2019 году кусок мьянманского янтаря превзошел все ожидания. До этого все окаменелости были наземными существами. Однако в этом содержалась морская жизнь. Едва ли длиной с чей-то большой палец, кусок был населен 36 видами с суши. Они включали клещей, пауков и насекомых. Это была удивительная концентрация организмов. Из океана были четыре улитки, морской аммонит и до семи приливных изоподов. Были также песчинки с пляжа. Янтарь образуется из древесной смолы, которая никогда не затвердевает под водой. Каким-то образом морские существа оказались в ловушке с другими видами с суши. Некоторые раковины были разрушены, и ни у одной не было мягких тканей. Это наводило на мысль, что жители океана давно умерли к тому времени, когда они оказались в сосновом лесу. Хотя цунами могло унести их в лес, было более вероятно, что деревья росли близко к пляжу, и смола с них попала на песок, захватив как наземных существ, так и старые раковины.

9 Птица, которая эволюционировала дважды Никто не знает, почему эти птицы покинули Мадагаскар. Эта древняя миграция закончилась, когда белогрудые морские пастушки (Dryolimnas cuvieri) нашли новый дом на Сейшельских островах. Они приземлились на рифе под названием атолл Альдабра, в круглой гавани, свободной от хищников. Со временем мирное существование заставило птиц потерять способность летать. Около 136000 лет назад атолл затопило наводнение, и нелетающие пастушки вымерли. В течение 36000 лет риф оставался под водой. Но когда ледниковый период прошел и уровень воды упал, атолл всплыл на поверхность. Невероятно, но через некоторое время произошло то же самое. Пастушки с белой грудкой покинули Мадагаскар, приземлились на Альдабре и эволюционировали, чтобы снова стать нелетающими — через тысячи лет после первого заселения. Для одного вида эволюция идентичным образом дважды и независимо друг от друга известна как «итеративная эволюция». Это явление очень редкое, а окаменелости с рифа остаются уникальными.