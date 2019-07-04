Как научиться переносить искусственную гравитацию: ответ найден

Новости науки: Сегодня искусственная гравитация может обеспечиваться только с помощью центробежной силы.

В этом случае космическая станция будет представлять собой цилиндр с прикрепленными к нему вращающимися кольцами. За счет центробежной силы в кольцах будет возможна искусственная гравитация, которая при определенных оборотах может сравняться с земной.

Кроме технических и финансовых проблем в реализации такой технологии, существует еще чисто физиологическая. Даже подготовленные астронавты не могут выдержать более нескольких часов в день под действием искусственной гравитации. Все из-за явления, названного "иллюзия, вызываемая действием поперечно-связанных ускорений". Оно происходит, когда во время вращения вы поворачиваете голову вбок. При этом возникает чувство падения.

На протяжении десятилетий инженеры считали такую иллюзию признаком неправильной работы системы искусственной гравитации. Но оказалось, это совершенно нормальная реакция организма на постоянное вращение. Поэтому в новом исследовании ученые задались вопросом: а можно ли натренировать человеческое тело так, чтобы оно перестало испытывать иллюзию поперечно-связанных ускорений?

Прибор, имитирующий действие искусственной гравитации

Чтобы сделать это, ученые сначала крутили своих подопечных всего на одном обороте в минуту и увеличивали скорость только после того, как каждый новобранец перестал испытывать иллюзию перекрестной связи. Персонализированный подход сработал. К концу десятой сессии все испытуемые удобно вращались, не испытывая иллюзий, со средней скоростью около 17 оборотов в минуту. Эта скорость во много раз превышает ту, что удавалось достичь в предыдущих исследованиях.