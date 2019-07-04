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Ученые на заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы

Ученые на заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы
13:17 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Впервые признаки существования лавового озера были замечены на спутниковых снимках еще в 1990-е, проявившись температурными аномалиями.

Геологи подтвердили существование лавового озера в кратере островного вулкана на антарктическом острове.

Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы. Об этом британские геологи пишут в статье, опубликованной в Journal of Volcanology and Geothermal Research. 

Несмотря на регулярное появление в художественных и документальных фильмах, лавовые озера образуются очень редко. Более чем из полутора тысяч вулканов Земли они есть лишь у восьми: на Ньирагонго в Конго, Эртале в Эфиопии, Эребусе в Антарктиде, гавайском Ясуре, у Амбрима на островах Вануату, Масаи в Никарагуа, плюс озеро, обнаруженное на острове Сондерс. По оценкам ученых, температура его озера лавы достигает 1280 °С, а размеры — от 90 до 215 метров.

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Однако подтвердить эти наблюдения не удавалось: район Южных Сандвичевых островов труднодоступен и удален от областей, интересующих даже спутники зондирования Земли.

До ближайшей суши — Фолклендов — отсюда больше 1500 километров. Склоны кратера покрыты толстым слоем льда и снега, а над вершиной постоянно клубится дым. Лишь объединив снимки, полученные зондами Landsat, Sentinel-2 и ASTER, ученым удалось получить данные с нужным разрешением.

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Здоровье, Остров, Советы медиков, Найдены озера, Заснеженное озеро.
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