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Создан штамм непатогенных бактерий, способный вылечить рак

Создан штамм непатогенных бактерий, способный вылечить рак
17:53 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Новая область синтетической биологии - конструирование новых биологических компонентов и систем - революционизирует медицину.

Благодаря генетическому программированию живых клеток исследователи создают системы, которые разумно воспринимают и реагируют на различные среды. Примером такой системы могут быть бактерии или вирусы, которые реагируют на "врага" и атакуют его по заложенной исследователями программе.

Одной из областей применения этой технологии может стать иммунотерапия рака, которая использует естественный иммунитет организма для уничтожения опухолей. Однако иммунотерапия может вызывать значительное число побочных эффектов.

Исследователи из Колумбийского университета объявили, что они решают эту проблему путем разработки штамма непатогенных бактерий, которые могут колонизировать твердые опухоли у мышей и безопасно доставлять в них мощные препараты, действуя как троянский конь, который лечит опухоли изнутри. Терапия вела не только к полной регрессии опухоли у мышей, но и к сокращению количества метастаз. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Команда объединила свои знания в области синтетической биологии и иммунологии, чтобы создать штамм бактерий, способных расти и размножаться в некротическом ядре опухолей. Когда количество бактерий достигает критического порога, непатогенная кишечная палочка самоуничтожается, что позволяет эффективно высвобождать терапевтические средства и предотвращать их разрушение в других частях тела.

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На данном этапе ученые проводят лабораторные испытания. Они тестируют безопасность нового подхода и подбирают оптимальную комбинацию иммунотерапевтического препарата и бактерии. Положительные результаты этих испытаний могут открыть ученым путь к клиническим исследованиям на пациентах.

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Рак, Бактерии, Лечение, Штамм.
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