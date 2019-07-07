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Черепахи могут жить без кислорода: как это возможно

Черепахи могут жить без кислорода: как это возможно
09:29 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Оказалось, что низкие уровни кислорода, воздействующие на эмбрионы черепах, в будущем дают им возможность существовать без дыхания несколько месяцев.

В зимнее время некоторые каймановые черепахи любят зимовать в прудах и озерах. Надежно спрятанные под тонким слоем льда, эти пресноводные рептилии могут выжить до шести месяцев без кислорода. Новое исследование пролило свет на эту тайну природы.

Выживание в гипоксических условиях зависит от способности сердца продолжать поставлять питательные вещества в клетки организма. Когда люди страдают от сердечных приступов, их сердца, как правило, повреждены в результате гипоксии, и то же самое может произойти во время пересадки сердца. Тем не менее, рептилии, такие как черепахи и аллигаторы, могут противостоять этим экстремальным условиям и поддерживать обмен веществ и мышечную функцию при низком содержании кислорода в среде.

Чтобы выяснить, что происходит на клеточном уровне в организме этих рептилий, исследователи изучили группу молодых обычных каймановых черепах (Chelydra serpentina), половина из которых развивалась при нормальном содержании кислорода (21 процент), а половина росла при 10 процентах этого газа в атмосфере.

Чтобы понять механизм адаптации, ученые изолировали клетки сердечной мышцы от основного органа и затем подвергли их более низким уровням кислорода, позволяя команде измерять кислотность среды, уровень кальция (который помогает сокращать сердечные мышцы) и химических веществ, называемых активными формами кислорода.

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Даже когда кислород был резко введен в клеточную среду после этапа гипоксии, клетки рептилий не получили серьезных повреждений. Полученные данные свидетельствуют о том, что кислород является важным экологическим сигналом для включения и выключения определенных генов, которые позволяют сердцу черепахи переносить низкое содержание этого газа в определенные периоды своей жизни.

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Все по теме:

Сердце, Черепахи, Дыхание, Рептилии, Биология, Адаптация.
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